Säkerhetsspecialist
Statens Skolverk / Säkerhetsjobb / Solna Visa alla säkerhetsjobb i Solna
2026-07-30
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens Skolverk i Solna
, Stockholm
, Gävle
, Örebro
, Växjö
eller i hela Sverige
Har du bred erfarenhet från arbete inom säkerhetsområdet, uppskattar att arbeta med andra och gillar utvecklingsarbete? Nu stärker Skolverket upp arbetet med säkerhet och beredskap och söker en säkerhetsspecialist på 50% till vår säkerhetsfunktion. Var med och bidra till skolans framtid!
Om jobbet
Som säkerhetsspecialist arbetar du brett med säkerhetsfrågor och vidareutvecklar myndighetens säkerhetsarbete. Vi är en beredskapsmyndighet sedan år 2022 och ska därmed ha god förmåga att hantera våra uppgifter även vid krissituationer och höjd beredskap.
Du deltar i arbetet med att utveckla myndighetens kompetens och förmåga att förebygga och hantera säkerhetsrelaterade händelser. En viktig del i arbetet är att arbeta med personalsäkerhet, samt övrigt arbete inom säkerhets- och beredskapsområdet. I detta ingår också att ta fram och genomföra utbildningar, workshops och viss övningsverksamhet kopplat till säkerhet.
Du kan även komma att arbeta med samordnande arbetsuppgifter kopplat till säkerhets- och beredskapsarbetet.
• * * * *
"Här får du möjlighet att ha en central roll i att utveckla och bygga vidare på Skolverkets säkerhets- och beredskapsarbete."
Linda Sjödin, enhetschef/säkerhetschef
• * * * *
Du rapporterar till myndighetens säkerhetschef/säkerhetsskyddschef och arbetar nära befintliga funktioner för informationssäkerhet och övrig säkerhet. Du samverkar också i hög grad med myndighetens övriga verksamheter samt med andra myndigheter. Organisatoriskt tillhör du Enheten för informationsförvaltning och säkerhet och ingår i säkerhetsfunktionen på enheten.
Du arbetar på vårt moderna och rymliga kontor i Solna Business Park. Du kan också ha möjlighet att arbeta upp till 50 procent på distans.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss behöver du stå för och leva upp till den statliga värdegrunden och till våra kärnvärden för medarbetarskap: förebild, tillit, ansvar, samarbete och utveckling. Läs mer på www.skolverket.se/jobb
I det här jobbet ska du ha
eftergymnasial utbildning inom säkerhet, eller annan eftergymnasial utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig,
god kunskap om arbete med civilt försvar och höjd beredskap,
god kunskap om de lagar som styr myndigheters kris- och beredskapsarbete i fredstid,
kunskap om regelverket kring personalsäkerhet och säkerhetsskydd,
mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift på svenska.
erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet,
erfarenhet av arbete med säkerhetsskydd, speciellt personalsäkerhetsområdet.
Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet av en samordnande roll samt god kunskap kring intervjumetodik.
Som person behöver du
ha god samarbetsförmåga och tycka om att samverka med andra och arbeta i team, då du i denna roll har många samarbetsytor både internt och externt,
ha förmåga att planera och arbeta mot uppsatta mål,
vara kommunikativ och ha en pedagogisk förmåga för att kunna utbilda och anpassa kommunikation kring säkerhetsfrågor,
kunna analysera situationer för att identifiera problem och hitta lösningar.
Viktigt att veta
Sista ansökningsdag är den 10 augusti. Anställningen är på 50% och tillsvidare och inleds med provanställning i sex månader.
Vi ställer höga krav på din säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras. Eftersom vi är en beredskapsmyndighet kan du vid anställning komma att krigsplaceras vid Skolverket.
När du registrerar din ansökan får du svara på några frågor i stället för att bifoga ett personligt brev. Läs gärna igenom ansökningsformuläret och förbered dina svar innan du gör ansökan.
Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en bra och likvärdig utbildning i en trygg miljö. Vi stödjer på olika sätt den svenska förskolan, skolan och komvux. Som medarbetare på Skolverket är du med och bidrar till att skapa goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande. Lär känna oss bättre genom att besöka vår webbplats www.skolverket.se/jobb.
Vårt uppdrag – skolans framtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Statens Skolverk
(org.nr 202100-4185), http://www.skolverket.se/lediga-jobb
Svetsarvägen 16 (visa karta
)
171 41 SOLNA Arbetsplats
Rättsavdelningen, Enheten för informationsförvaltning och säkerhet Kontakt
Camilla Douhan, Sveriges Lärare 08-52733680 Jobbnummer
10015629