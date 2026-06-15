Säkerhetsspecialist - Krisberedskap & Kontinuitet
Centio Consulting Group AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-06-15
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Vi söker en Säkerhetsspecialist till en statlig myndighet med fokus på exportfrämjande verksamhet och riskhantering.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Vi söker en Säkerhetsspecialist till en statlig myndighet med fokus på exportfrämjande verksamhet och riskhantering. Uppdraget syftar till att stärka myndighetens säkerhetsorganisation genom insatser baserade på genomförd risk- och sårbarhetsanalys. Rollen innebär att självständigt driva, planera, initiera och genomföra åtgärder och aktiviteter inom krisberedskap, kontinuitet och säkerhetsskydd.Publiceringsdatum2026-06-15Dina arbetsuppgifter
Uppdatera och utveckla myndighetens krisplan
Ta fram, föreslå och implementera åtgärder som stärker myndighetens kontinuitetsförmåga
Ta fram rutiner för övning, uppdatering och revidering av planer som följer myndighetens årliga verksamhetsplanering
Uppdatera och förnya myndighetens säkerhetsskyddsanalys
Genomföra lämpliga åtgärder och aktiviteter inom säkerhetsområdet
Självständigt ansvara för att driva, planera, initiera och genomföra arbetet
Krav (OBS, obligatoriska)
Dokumenterad erfarenhet av RSA-arbete enligt statliga krav, gärna inom offentlig sektor.
Erfarenhet att omsätta RSA-analyser i praktisk konkreta åtgärderhandling och aktiviteter, inklusive genomförande av övningar och dokumentation.
Metodkompetens inom riskhantering, kontinuitet och beredskap.
Dokumenterad erfarenhet av säkerhetsskyddsanalyser.
God förmåga att självständigt driva arbetet framåt på ett konstruktivt sätt i komplexa organisationer.
Kunna leverera skriftliga underlag på svenska.
Meriterande
Kunskap om för Sverige förpliktande internationella åtaganden om säkerhetsskydd är meriterande.Dina personliga egenskaper
Analytisk förmåga
Självständighet och initiativförmåga
Strukturerad och metodisk
Kommunikativ förmåga
SamarbeteOm företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7907128-2052394". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Vällingby torg (visa karta
)
162 65 VÄLLINGBY Arbetsplats
Centio Jobbnummer
9963331