Säkerhetssoldater och hundförare - Försvarsmakten - Övriga jobb i Uppsala

Försvarsmakten / Övriga jobb / Uppsala2021-04-08Flygbassäkerhetspluton söker säkerhetssoldater och hundförare GSS/KFlygbassäkerhetsplutonFlygbassäkerhetsplutonens huvuduppgift är att skydda flygstridskrafterna, dess verksamhet, materiel och personal. Detta genom att upptäcka, lokalisera, identifiera och motverka säkerhetshotande verksamhet.Säkerhetsförbandets stridsteknik bygger till stor del på fast och rörlig spaning. Både patrullhundar och tekniska sensorer nyttjas i lösandet av uppgiften. Säkerhetsförbandet ska kunna verka i hela konfliktskalan, dag som natt och i en bred variation av miljö.Plutonens grupper tränas att uppträda autonomt under längre tid, ibland under krävande fältförhållanden. Detta tillsammans med förmågan att förflytta sig själva till fots och med lätta patrullfordon ger säkerhetsförbandet möjlighet att verka både över ytan och på djupet.På plutonen finns följande befattningar: gruppchef, ställföreträdande gruppchef, understödsskytt, stridssjukvårdare och hundförare.Huvudsakliga arbetsuppgifterSom säkerhetssoldat kommer du ingå i en grupp om 8 st soldater. Inledningsvis kommer du ansvara för gruppens understödsvapen för att därefter ha möjlighet att vidareutvecklas i befattning som hundförare, skarpskytt, stridssjukvårdare eller gruppbefäl.2021-04-08Vi söker dig som ser möjligheter, är initiativtagande, självgående och tar ansvar för verksamheten. Du har en vilja att utveckla dig själv och vår funktion mot ett gemensamt mål där du bidrar till att stärka våra engagerade grupper. Verksamheten vi bedriver innebär att arbetstiden kan variera och att arbetsintensiva perioder förekommer. Således är det att föredra att din livssituation erbjuder den flexibilitet detta kräver.Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid din personliga lämplighet.Svensk medborgareKörkort BGenomfört militär grundutbildningGod fysisk förmågaMeriterande kvalifikationerTidigare tjänstgöring eller grundutbildning som säkerhets-/spanings-/jägarsoldat.Förarbevis på lätt/tung personterrängbil,Utbildad på ksp90, ksp58Utbildad gruppsjukvårdare eller stridssjukvårdareUtbildad hundförareNivå/BefattningTjänsten är en tidsbegränsad anställning som GSS/K under 8 år med möjlighet att förlänga anställning upp till 12 år. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.ArbetsortUppsalaÖvriga upplysningarUtdrag ur misstanke och belastningsregistret kommer att göras före anställning.Tillträde 2021-08-16 alternativt enligt överenskommelse med arbetsgivaren.Upplysningar om tjänsten kan lämnas avPlutonchef Alfred von Stedingk, tel: 073-065 97 52, e-mail: alfred.von-stedingk@mil.se Fackliga representanterOFR/O Ärna Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68SEKO Simon Uppgren, tfn 072-395 68 13SACO Johan Moilanen, tfn 018-19 69 75OFR/S Håkan Wedin, tfn 070-351 96 40Välkommen med din ansökan senast 2021-04-22.Din ansökan skall innehålla CV samt ett personligt brev. I det personliga brevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. I ditt CV skall framgå vilka militära kompetenser du har så som exempelvis instruktörsbehörigheter, vapenutbildningar och förarbevis.Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.-------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. Luftstridsskolan har fyra flygvapengemensamma skolor och utbildar bland annat framtida piloter inom Försvarsmakten. Förbandet leder och ansvarar även för krigsförbanden 16:e flygflottiljen samt 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljon. Luftstridsskolan har verksamhet på åtta orter spridda över hela landet och har sitt huvudsäte i Uppsala.Luftstridsskolan strävar ständigt efter att utveckla hur vi löser ställda uppgifter och vi är alltid beredda att klara nya utmaningar.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättning.Sista dag att ansöka är 2021-04-22Försvarsmakten5677789