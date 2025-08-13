Säkerhetsskyddsstrateg till trygghets- och säkerhetsavdelningen
Vill du vara med och utveckla Norrköpings civila beredskap? Då kan du vara den vi söker!
Vilka är vi?
På trygghets- och säkerhetsavdelningen är vi tolv personer som tillsammans utgör ett strategiskt och operativt stöd till alla kommunens verksamheter i frågor som säkerhet, civil beredskap, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, välfärdsbrott och försäkringar. Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för det övergripande trygghets- och säkerhetsarbetet i kommunen
Ett försämrat omvärldsläge ställer allt större krav på kommunens arbete med civil beredskap. På avdelningen bidrar vi tillsammans för att göra skillnad och skapar förutsättningar för att Norrköpings kommun ska kunna möta de krav och förväntningar som finns för våra ansvarsområden.Beredskapsarbetet vid kommunen förutsätter att avdelningen utvecklas i takt med nya krav och förutsättningar samt säkerställer att vårt strategiska arbete anpassas mot omvärldens förändringar.
Vi arbetar i en öppen och positiv miljö med stort mått av arbetsglädje och gemenskap. Våra ansvarsområden är högaktuella varför tjänsten har höga krav på leveranser. Huvuduppgiften är att fungera som stöd och funktionsstyra kommunens verksamheter inom våra verksamhetsområden. I ditt arbete kommer du både ha stöd och bollplank från chef och kollegor på avdelningen. En nära samverkan och samarbete med kommunens samtliga kontor, bolag och förbund är grunden i funktionsstyrningen.
Vi söker nu en strateg inom civil beredskap med fokus på säkerhetsskydd och signalskydd som vill vara med och fortsätta vårt gemensamma arbete att utveckla kommunens arbete.
Dina arbetsuppgifter
Som strateg arbetar du tillsammans med kollegorna med att utveckla kommunens civila beredskap. Ett av dina ansvarsområden är att se till att Kommunens beredskap har ett fungerande säkerhetsskydd och signalskydd. Uppdraget i sin helhet kräver stort eget ansvar och självständighet präglat av samarbete med såväl interna kommunala verksamheter som externa parter, såsom andra myndigheter, civilsamhället och lokala näringslivet.
Du leder långsiktig planering och formulerar dess målsättningar inom ramen för dina uppdrag. Du utvecklar och följer upp kommunens analysarbete, arbete med åtgärder, tar fram och etablerar strukturer inom området för kommunens freds-, kris- och krigsorganisation.
Tillsammans med dina kollegor på avdelningen genomför ni utbildningar och övningar, både inom kommunen men också tillsammans med andra aktörer inom civil beredskap.
Du kan på sikt komma att fungera som kommunens representant i regionala och nationella nätverk.
Vem är du?
Vi söker dig som har akademisk examen inom samhällsvetenskap, statsvetenskap, riskhantering med inriktning mot civilberedskap/samhällssäkerhet. Alternativt har du annan utbildning eller relevant arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har kunskap om det svenska beredskapssystemet.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har flera års arbetslivserfarenhet inom området. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet och har förmåga att driva och få gehör för komplexa frågor.
Vi söker dig som är driven, , resultatinriktad och som trivs med att samverka med andra. Du har en godkommunikativ förmåga och erfarenheter av att som samordnare, strateg eller mötesledare skapa engagemang hos andra.
Vi sätter stor vikt vid dina personliga egenskaper där social, analytisk och pedagogisk förmåga är särskilt önskvärda. Du trivs med att arbeta i ett team, men också att målinriktat och med drivkraft arbeta på egen hand. Du har lätt för att samarbeta med andra och tar gärna initiativ till nya yrkesrelationer och nätverk både inom och utanför den kommunala organisationen.
Meriterande är om du innehar erfarenhet av arbete med strategiskt arbete, arbete med styrning och ledning , uppföljning, utredningar, arbete med civil beredskap och/eller arbete i en politiskt styrd organisation
Du har goda kunskaper i svenska språket och god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.
Har du dessutom goda kunskaper om Norrköping som kommun underlättar det ditt arbete, men det är inget krav.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass, varför anställningen kommer föregås av en säkerhetsprövning med stöd av säkerhetsskyddslagen. Tjänsten kan efterhand också innebära beredskapstjänstgöring i funktionen tjänsteperson i beredskap.
Vidare är ett krav att du innehar B-körkort.
Varmt välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Ja utifrån verksamhetens behov
Sista ansökningsdatum: 2 september
Kontakt: Säkerhetschef Johan von Below på 073-020 16 29, eller på johan.vonbelow@norrkoping.se
eller HR-konsult Sara Persson på sara.persson@norrkoping.se
På grund av semesterperiod, kan det dröja något innan vi har möjlighet att svara.
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
