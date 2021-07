Säkerhetsskyddsspecialister inom tillsyn till Must - Försvarsmakten - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Stockholm

Försvarsmakten / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Stockholm2021-07-06Vill du ha ett meningsfullt arbete och bidra till ett säkrare Sverige i en osäker värld?Det förändrade omvärldsläget medför att vårt försvar behöver förstärkas och den ökade underrättelseverksamheten mot Sverige och Försvarsmakten är omfattande.Vårt erbjudandeVi erbjuder ett viktigt och stimulerande arbete där du dagligen bidrar till Sveriges säkerhet. Vi erbjuder också mycket goda möjligheter till kompetensutveckling. Hos oss finns det friskvårdsmöjligheter som inkluderar träning tre timmar i veckan på arbetstid samt möjlighet att ha balans mellan fritid och arbete.Huvudsakliga arbetsuppgifterSom säkerhetsskyddsspecialist är dina arbetsuppgifter i första hand att planera, genomföra och följa upp kontroller av säkerhetsskyddet hos de myndigheter som Försvarsmakten utövar tillsyn över, samt genomföra kontroller av säkerhetsskyddet inom Försvarsmakten. Du kommer även att arbeta med säkerhetsskyddad upphandling och de samrådsprocesser som kontrollsektionen ansvarar för. Du utbildar i kontrollverksamhet och deltar i arbetet med att utveckla metoder och regelverk för Försvarsmakten och totalförsvaret.Det innebär att du med tiden kommer blir en av landets främsta experter inom säkerhetsskydd och därmed även genomföra rådgivning inom ramen för Försvarsmaktens tillsynsansvar. Ditt ansvar är att likna med en projektledare där du ska driva ärenden till beslut tillsammans med experter inom säkerhetstjänsten i syfte att förbättra Sveriges säkerhet.Eftersom vi även kontrollerar säkerhetsskyddet vid internationell verksamhet, exempelvis insatser, staber och försvarsavdelningar vid svenska ambassader innebär tjänsten resor såväl nationellt som internationellt.Vi söker i första hand dig som idag arbetar inom området säkerhetsskydd, men har en ambition att utveckla och fördjupa dig ytterligare.2021-07-06Officersexamen eller annan akademisk examen som bedöms vara relevant för tjänstenDokumenterad erfarenhet av att granska, analysera, tolka och utvärdera större mängder komplex information för att bedöma innehållDokumenterat mycket goda kunskaper i svenska, både avseende tal och skriftGoda kunskaper i engelskaMeriterandeErfarenhet och kunskap om Försvarsmaktens organisation förvärvad genom flerårig kontinuerlig tjänstgöringDokumenterad utbildning och erfarenhet inom säkerhetsskyddDokumenterad erfarenhet av tillsynsverksamhetUtbildning i och dokumenterad erfarenhet av projektledningVi söker dig som är flexibel, drivande och resultatinriktad med förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp för att administrera och driva komplexa arbetsuppgifter. Då du kommer att företräda FM internt samt gentemot andra myndigheter och verksamhetsutövare förutsätter vi att du är ansvarsfull, har en god social förmåga till relationsbyggnad med hög personlig integritet för att på ett betryggande sätt hantera skyddsvärd information. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Arbetsort är Stockholm. Befattningen är öppen att söka för civila och militär personal.Varmt välkommen med din ansökan senast 2021-08-31.Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.-------------------------------------------------------Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Vi ger regeringen och Försvarsmakten kvalificerade beslutsunderlag om omvärldsutvecklingen och hot mot Sveriges och Försvarsmaktens säkerhet. Vår vision är "Ett säkrare Sverige i en osäker värld". Must är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för Sverige angelägna arbetsuppgifter. Här arbetar både officerare och civila experter inom olika områden, t ex statsvetenskap, IT, ekonomi, teknik, matematik och HR.En stor del av Must verksamhet omfattas av sekretess och vi ber dig därför att inte berätta att du sökt jobb hos Must för andra personer än dina närmaste. Läs gärna mer om Must och vår verksamhet härVarje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.