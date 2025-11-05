Säkerhetsskyddsspecialist till samhällsviktiga kommunikationstjänster
2025-11-05
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld med fokus på utveckling av det civila försvaret. Från och med den 1 januari 2026 är vi Myndigheten för civilt försvar. Myndigheten för civilt försvar har två tydliga roller: vi är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret och vi är sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen. Myndigheten för civilt försvars vision är "Tillsammans för ett starkt civilt försvar".
Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för att utveckla det civila försvaret? Då kanske du är vår nästa kollega!
Vi söker nu en erfaren säkerhetsskyddsspecialist som vill bidra till att stärka verksamhetens förmåga att skapa en trygg och robust kommunikation i hela samhället.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som säkerhetsskyddsspecialist kommer du att leda eller stödja arbetet med att ta fram säkerhetsskyddsanalyser, särskilda säkerhetsskyddsbedömningar, säkerhetsskyddsplaner och särskilda säkerhetsskyddsinstruktioner. Du kommer att planera och genomföra presentationer för olika målgrupper samt leda workshops och arbetsmöten. I rollen ingår även att följa upp och kontrollera verksamhetens skyddsåtgärder med fokus på säkerhetsskydd, hantera incidenter samt utbilda medarbetare i säkerhetsrelaterade frågor.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
- Minst tvåårig eftergymnasial utbildning, eller annan relevant utbildning.
- Kunskap och yrkeserfarenhet av gällande författningar inom säkerhetsskyddsområdet.
- Erfarenhet av att stödja organisationer i systematiskt säkerhetsarbete inom säkerhetsskydd.
- Erfarenhet av att genomföra säkerhetsskyddsanalyser och säkerhetsskyddsbedömningar.
- Erfarenhet av arbete med komplexa verksamhetsprocesser ur ett säkerhetsperspektiv.
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom offentlig sektor.
- Erfarenhet av kontinuitetsarbete samt risk och sårbarhetsanalyser.
- Erfarenhet av personalsäkerhet.
- Erfarenhet av fysiskt skydd.
- Erfarenhet av informationssäkerhet.
- Erfarenhet av signalskydd.
- Genomfört relevant säkerhetschefsutbildning.
Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/
Från och med den 1 januari 2026 ersätts medarbetar- och ledarkriterierna med Myndigheten för civilt försvars förhållningssätt för medarbetare och ledare: Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De tre förhållningssätten ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad - proaktiv - handlingskraftig.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.
Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Enheten för Kontinuitet och Säkerhet ansvarar för verksamhetens systematiska arbete med säkerhetsskydd, signalskydd, fysiskt skydd, informationssäkerhet, it-säkerhet och kontinuitet. Vårt uppdrag innebär att utbilda, vägleda och stödja verksamheten i säkerhets- och kontinuitetsrelaterade frågor i det dagliga arbetet, samt att tillse att regler och krav på säkerhetsområdet efterlevs. Inom enhetens ansvarsområde ingår även att driva och utveckla ett Security Operations Center (SOC). På enheten är vi idag 7 medarbetare som finns i både Karlstad och Stockholm.
Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Du har också möjlighet att arbeta på distans. Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Stefan Jakobsson. Fackliga företrädare är Carl Önne (Saco-S), Jan Herremo (ST) och Ann-Britt Paradis eller Leif Fröhlen (SEKO). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.
