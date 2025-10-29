Säkerhetsskyddsspecialist med inriktning säkerhetsskyddsavtal
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (Msb / Säkerhetsjobb / Karlstad Visa alla säkerhetsjobb i Karlstad
2025-10-29
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld med fokus på utveckling av det civila försvaret. Från och med den 1 januari 2026 är vi Myndigheten för civilt försvar. Myndigheten för civilt försvar har två tydliga roller: vi är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret och vi är sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen. Myndigheten för civilt försvars vision är "Tillsammans för ett starkt civilt försvar".
Vill du åstadkomma något stort tillsammans med andra? Då kanske du är vår nästa kollega!
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i ett team tillsammans med medarbetare som arbetar med säkerhetsskydd och ditt övergripande uppdrag är att bidra till att utveckla det strategiska och operativa arbetet inom säkerhetsskyddsavtal.
I din roll ingår bland annat att:
- genomföra grundutredningar och bakgrundskontroller på personer och företag
- genomföra säkerhetsprövningsintervjuer på anställda och externa
- upprätta, följa upp och avsluta säkerhetsskyddsavtal
- planera och genomföra utbildningar eller andra kommunikativa insatser som riktar sig mot olika målgrupper inom MSB:s verksamhet och externa aktörer
- genomföra utredningar, ta fram beslutsunderlag, rapporter och styrande dokument
Du kommer att delta eller leda aktiviteter inom olika processer som syftar till att vidareutveckla myndighetens säkerhetsskydd och övriga delar av verksamhetsskyddet samt att öka sakverksamhetens egen förmåga att bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete.
Vidareutveckling är en naturlig del av vår vardag och beroende på myndighetens behov, din bakgrund och ditt intresseområde kommer du fortlöpande ges möjlighet att vidareutbilda dig.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
- relevant eftergymnasial utbildning eller arbetslivserfarenhet som MSB bedömer vara likvärdig för tjänsten
- god kunskap om författningar inom säkerhetsskyddsområdet
- erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete i en organisation som bedriver säkerhetskänslig verksamhet
- erfarenhet av att upprätta, följa upp och avsluta säkerhetsskyddsavtal
- erfarenhet av att genomföra grundutredningar och säkerhetsprövningar
- god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift samt grundläggande förmåga att förstå och kommunicera i tal på engelska
Det är meriterande om du har:
- arbetat inom offentlig sektor med motsvarande arbetsuppgifter
- utbildning inom säkerhetsskyddad upphandling (SUA) eller motsvarande
- erfarenhet av personalsäkerhet
- erfarenhet av fysiskt skydd
- erfarenhet av informationssäkerhet
- erfarenhet av att upprätta säkerhetsskyddsbedömningar
- erfarenhet av att planera och genomföra presentationer/utbildningar
- god förmåga att kunna sätta dig in i och förstå verksamhetsprocesser och styrmodeller
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/
Från och med den 1 januari 2026 ersätts medarbetar- och ledarkriterierna med Myndigheten för civilt försvars förhållningssätt för medarbetare och ledare: Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De tre förhållningssätten ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad - proaktiv - handlingskraftig.
Som säkerhetsskyddspecialist är det viktigt att du är trygg och stabil och har ett relationsskapande förhållningssätt. Du arbetar strukturerat för att nå uppsatta mål.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Stockholm eller Karlstad och resor i anställningen förekommer.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på MSB är krigsplacerade. Publiceringsdatum2025-10-29Om företaget
Avdelningen för juridik och säkerhet leds av myndighetens chefsjurist/säkerhetsskyddschef och består totalt av ett femtiotal medarbetare indelade i fyra enheter samt ett stabsstöd till avdelningsledningen. Vi finns i både Karlstad och Stockholm.
Enheten för säkerhet 2 ansvarar i huvudsak för säkerhetsskyddsanalyser, personalsäkerhetsfrågor, fysisk säkerhet samt säkerhetsskyddsavtal.
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Melina Mellin. Fackliga företrädare är Mia Lindström (Saco-S), Jan Fenelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 19 november 2025
