Säkerhetsskyddsspecialist med inriktning personalsäkerhet
Techrytera AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-06-17
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Om oss På Techrytera AB börjar rekryteringen med dig. Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag med spetskompetens och ett tydligt fokus inom IT och Engineering. Med vår branschkunskap och nära dialog med både kandidater och kunder skapar vi träffsäkra matchningar där rätt kompetens möter rätt behov.
Vi tror att en riktigt bra matchning inte bara handlar om en rollbeskrivning – utan om dina erfarenheter, din potential och vad du faktiskt vill utvecklas inom. Därför utgår vi alltid från individen. Genom att förstå din bakgrund, dina drivkrafter och dina ambitioner kan vi koppla ihop dig med uppdrag och roller hos våra kunder där du får rätt förutsättningar att utvecklas och göra skillnad.
Vårt mål är att bygga långsiktiga och meningsfulla samarbeten – både för dig som kandidat och för våra kunder.
Arbetsbeskrivning
En säkerhetsfunktion inom en samhällsviktig verksamhet ansvarar för kravställning, stöd, samordning och uppföljning av organisationens arbete inom säkerhetsskyddad upphandling och personalsäkerhet. Funktionen hanterar processer kopplade till säkerhetsbedömningar, säkerhetsskyddsavtal och säkerhetsprövningar för personer som ska delta i säkerhetskänslig verksamhet.
Som säkerhetsskyddsspecialist får du ett ansvarsfullt uppdrag där du genom god personkännedom, strukturerade analyser och välgrundade bedömningar genomför säkerhetsprövningar av kandidater och medarbetare. Rollen är central för att säkerställa att verksamheten upprätthåller ett högt säkerhetsskydd och att samarbeten sker under rätt förutsättningar.
Vidare ges möjlighet att bidra till utveckling av processer och arbetssätt inom personalsäkerhet samt att stödja verksamheten genom utbildning, rådgivning och kunskapsspridning. Intresse för omvärldsbevakning, kultur- och språkfrågor är meriterande.Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
I uppdraget ingår bland annat att:
Genomföra säkerhetsprövningar i enlighet med gällande regelverk och interna processer.
Utbilda, vägleda och ge stöd till verksamheten inom personalsäkerhetsområdet.
Genomföra personutredningar och säkerhetsrelaterade bedömningar.
Identifiera utvecklingsbehov och förbättringsområden inom personalsäkerhetsarbetet.
Bidra till utveckling, kvalitetssäkring och effektivisering av processer, rutiner och arbetssätt inom området.
Preliminärt startdatum: 2026-10-01
Slutdatum: som längst t.o.m. 2029-10-01
Skallkrav 1. Konsulten ska ha minst 5 års arbetslivserfarenhet av personalsäkerhet inom ramen för
säkerhetsskyddslagstiftningen. 2. Konsulten ska ha minst 5 års arbetslivserfarenhet av att ha självständigt hanterat säkerhetsprövningsintervjuer, bakgrundskontroller, bedömningar och dokumentation 3. Konsulten ska ha minst 5 års arbetslivserfarenhet av att genomföra personutredningar inom ramen för säkerhetsprövning 4. Konsulten ska ha minst 2 års arbetslivserfarenhet från statlig myndighet, kommun, region eller annat offentligt styrt organ 5. God förmåga att uttrycka sig i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Merit 1. Konsulten bör ha minst 1 års erfarenhet av att utbilda, vägleda eller ge rådgivning inom personalsäkerhet och säkerhetsprövning 2. Konsulten bör ha erfarenhet av att utveckla processer och styrande dokument inom personalsäkerhet 3. Konsulten bör ha utbildning inom lingvistik, utfrågning eller likvärdig utbildning, alternativt
förvärvad kunskap genom arbetslivserfarenhet.
Ansökan När du söker via Techrytera AB söker du inte bara ett jobb – du påbörjar en dialog om din fortsatta karriär. Vi vill lära känna dig, din erfarenhet och dina ambitioner för att kunna matcha dig med rätt möjligheter hos våra kunder.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan eller hör av dig till oss så berättar vi mer. Vi ser fram emot att hitta nästa steg i din karriär tillsammans med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7930887-2057959". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Techrytera AB
(org.nr 559568-3623), https://www.techrytera.se
Sveavägen 137 (visa karta
)
113 46 STOCKHOLM Jobbnummer
9968398