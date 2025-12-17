Säkerhetsskyddsspecialist med inriktning personalsäkerhet
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld med fokus på utveckling av det civila försvaret. Från och med den 1 januari 2026 är vi Myndigheten för civilt försvar. Myndigheten för civilt försvar har två tydliga roller: vi är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret och vi är sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen. Myndigheten för civilt försvars vision är "Tillsammans för ett starkt civilt försvar".
Vill du åstadkomma något stort tillsammans med andra? Då kanske du är vår nästa kollega!
Avdelningen för juridik och säkerhet fortsätter att expandera! Här pågår just nu ett spännande arbete med att stärka och samordna myndighetens säkerhetsarbete, allt i syfte att anpassa och vidareutveckla verksamheten mot de behov som kommer att finnas i Myndigheten för civilt försvar.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en säkerhetsskyddsspecialist med inriktning personalsäkerhet. Som säkerhetsskyddspecialist kommer du i första hand att arbeta med frågor som rör personalsäkerhet men även andra säkerhets- och säkerhetsskyddsrelaterade uppgifter ingår i tjänsten.
Du har till uppgift att bidra till att utveckla det strategiska och operativa arbetet inom personalsäkerhet. I din roll ingår bland annat att:
- genomföra grundutredningar.
- genomföra säkerhetsprövningsintervjuer.
- genomföra befattningsanalyser
- planera och genomföra utbildningar eller andra kommunikativa insatser som riktar sig mot olika målgrupper inom verksamheten.
Du kommer att få vara med och bidra till att öka förmågan att bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete i olika delar av myndigheten. Du kommer också att genomföra utredningar, ta fram beslutsunderlag, rapporter och styrande dokument.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
- relevant eftergymnasial utbildning eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig.
- flerårig relevant arbetslivserfarenhet.
- erfarenhet av att genomföra utredningar och leda samtal.
- god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
- arbetat inom offentlig sektor med motsvarande arbetsuppgifter.
- erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete i en organisation som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.
- erfarenhet av att genomföra utbildningar.
- erfarenhet av HR-frågor och rekrytering.
- certifieringar eller andra utbildningar inom personalsäkerhet.
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden.
Från och med den 1 januari 2026 ersätts nuvarande medarbetar- och ledarkriterier med Myndigheten för civilt försvars förhållningssätt för medarbetare och ledare. Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De tre förhållningssätten ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad - proaktiv - handlingskraftig.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som säkerhetsskyddspecialist hos oss behöver du även ha integritet samt en god analytisk och administrativ förmåga. Du behöver ha förmåga att på ett strukturerat sätt arbeta självständigt eller tillsammans med andra för att nå uppsatta mål. Du behöver också vara en skicklig kommunikatör och ha en god känsla för andra människors beteenden.
MSB är en myndighet som ska ha en förmåga att hantera kriser av olika karaktär och det är därför viktigt att du är stabil med en förmåga att kunna verka vid störningar och under oförutsedda förhållanden.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Stockholm och resor i anställningen förekommer.
Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på MSB är krigsplacerade.Publiceringsdatum2025-12-17Om företaget
Avdelningen för juridik och säkerhet leder, samordnar, kontrollerar och följer upp myndighetens verksamhets- och säkerhetsskyddsarbete. Avdelningen leds av myndighetens chefsjurist/säkerhetsskyddschef och består totalt av ett sextiotal medarbetare indelade i fyra enheter samt ett stabsstöd till avdelningsledningen. Vi finns i både Karlstad och Stockholm.
Tjänsten som säkerhetsskyddsspecialist är placerad vid den ena av två säkerhetsenheter. Den aktuella enheten ansvarar i huvudsak för personalsäkerhetsfrågor, fysisk säkerhet samt säkerhetsskyddad upphandling. I dagsläget finns ett tiotal befattningar vid enheten.
Vi erbjuder dig en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor. Du har också till viss del möjlighet till distansarbete.
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Melina Mellin. Fackliga företrädare är Mia Lindström (Saco-S), Jan Fenelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 16 januari 2026 Ersättning
