Säkerhetsskyddsspecialist internationellt säkerhetsskydd
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Säkerhetsjobb / Stockholm Visa alla säkerhetsjobb i Stockholm
2026-02-24
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Arbetar du med säkerhetsskydd och vill bidra i ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete i en kreativ och forskningsintensiv verksamhet? Då kan FOI vara din nya arbetsplats. Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt uppdrag.Publiceringsdatum2026-02-24Om tjänsten
Som säkerhetsskyddsspecialist med internationell inriktning har du en central roll i att stödja myndighetens utveckling, förvaltning och tillämpning av internationella avtal inom säkerhetsskydd och informationssäkerhet. Du bidrar till att omsätta internationella krav och åtaganden till ändamålsenliga interna tillämpningar och arbetssätt. Arbetet innebär att tolka och analysera internationella krav, avtal och regelverk för att säkerställa att myndighetens interna styrning, processer och tillämpningar är förenliga med gällande åtaganden. Du fungerar som ett kvalificerat stöd i dialoger och samverkan med externa parter och bidrar till att utveckla formerna för det internationella säkerhetsskyddsarbetet. Genom omvärldsbevakning följer du utvecklingen inom området och identifierar, föreslår och vissa fall leder samverkansinitiativ som stärker myndighetens internationella samarbete. Du stödjer även projekt som har internationell samverkan.
På säkerhetsskyddsenheten är du en viktig resurs som bidrar både operativt inom säkerhetsskyddsområdet och stärker den interna kompetensen genom kunskapsöverföring. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att delta i beredningar och stödja framtagandet av ärenden kopplade till bilaterala och multilaterala samarbeten. Du medverkar i arbetet med interna styrdokument, lämnar råd kring tillämpning av befintliga internationella avtal och säkerställer en samlad överblick över relevanta internationella avtal och samarbeten. I rollen ingår även att bidra till utvecklingen av myndighetens internationella funktion inom säkerhetsskydd.
Om enheten
Du kommer att ingå i Säkerhetsskydd som ingår i Generaldirektörens ledningsstöd .
Har du den kompetensprofil vi behöver ? Kvalifikationer
Vi söker dig som har
relevant och dokumenterad eftergymnasial utbildning, exempelvis inom juridik, statsvetenskap, internationella relationer säkerhetsstudier, samhällsäkerhet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
dokumenterad erfarenhet av arbete med säkerhetsskydd hos större verksamhetsutövare av säkerhetskänslig verksamhet, där du har tillämpat Försvarsmaktens och- eller Säkerhetspolisens föreskrifter i praktiken.
erfarenhet av samarbete inom säkerhetskänslig verksamhet i en internationell kontext och är van vid att hantera frågor som rör internationella åtaganden, samverkan och kravställning.
goda kunskaper om de författningar som reglerar säkerhetsskydd och förstår hur dessa omsätts i styrning, processer och praktisk tillämpning i en komplex verksamhet.
mycket väl i tal och skrift på både svenska och engelska.
Som person har du ett högt säkerhetsmedvetande och ett professionellt förhållningssätt i ditt uppdrag. Du arbetar strukturerat och analytiskt, har ett gott omdöme och trivs med att ta ansvar i frågor som kräver noggrannhet, integritet och självständighet. Samtidigt har du god samarbetsförmåga och kommunicerar tydligt, korrekt och förtroendeingivande i såväl interna som externa sammanhang. Vidare bidrar du aktivt till kunskapsdelning och utveckling inom säkerhetsskyddsområdet. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt, på svenska, brev via ansökningsknappen senast den 18:e mars!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Säkerhetsskyddschef Johan Bäckström . Fackliga företrädare är David Sundell (Saco-S) och Magnus Lindström (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182) Arbetsplats
Totalförsvarets forskningsinstitut Jobbnummer
