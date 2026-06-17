Säkerhetsskyddsspecialist
Techrytera AB / Säkerhetsjobb / Stockholm Visa alla säkerhetsjobb i Stockholm
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Om oss På Techrytera AB börjar rekryteringen med dig. Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag med spetskompetens och ett tydligt fokus inom IT och Engineering. Med vår branschkunskap och nära dialog med både kandidater och kunder skapar vi träffsäkra matchningar där rätt kompetens möter rätt behov.
Vi tror att en riktigt bra matchning inte bara handlar om en rollbeskrivning – utan om dina erfarenheter, din potential och vad du faktiskt vill utvecklas inom. Därför utgår vi alltid från individen. Genom att förstå din bakgrund, dina drivkrafter och dina ambitioner kan vi koppla ihop dig med uppdrag och roller hos våra kunder där du får rätt förutsättningar att utvecklas och göra skillnad.
Vårt mål är att bygga långsiktiga och meningsfulla samarbeten – både för dig som kandidat och för våra kunder.
Arbetsbeskrivning Bakgrund & Uppdragsbeskrivning
En säkerhetsfunktion inom en samhällsviktig organisation ansvarar för kravställning, stöd, samordning och uppföljning av arbetet med säkerhetsskyddade upphandlingar. Funktionen hanterar hela processen från säkerhetsbedömningar till tecknande och uppföljning av säkerhetsskyddsavtal.
Verksamheten arbetar för att säkerställa att säkerhetsskyddet upprätthålls vid upphandlingar, avtalstecknande samt samarbeten och samverkan med externa parter. Arbetet är nära kopplat till efterlevnad av gällande säkerhetsskyddslagstiftning.
Som säkerhetsskyddsspecialist får du ett ansvarsfullt uppdrag där du genom strukturerade analyser och välgrundade bedömningar granskar företag och organisationer som får tillgång till eller exponeras för säkerhetskänslig verksamhet. Rollen är central för att säkerställa att samarbeten och leverantörsrelationer sker under rätt förutsättningar och med ett högt säkerhetsskydd.Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
I uppdraget ingår bland annat att:
Stödja verksamheten i framtagande och granskning av särskilda säkerhetsskyddsbedömningar.
Ge stöd i frågor som rör utformning av säkerhetsskyddsavtal samt samarbets- och samverkansavtal.
Genomföra lämplighetsprövningar och bedömningar av leverantörer och samarbetspartners.
Utbilda, vägleda och ge rådgivning till verksamheten inom säkerhetsskyddsområdet.
Samordna och genomföra kontakter med berörda myndigheter samt andra externa organisationer och verksamheter.
Bidra till utveckling och kvalitetssäkring av processer, rutiner och arbetssätt inom säkerhetsskydd.
Preliminärt startdatum: 2026-10-01
Slutdatum: som längst t.o.m. 2029-10-01
Skallkrav 1. Konsulten ska ha minst 5 års arbetslivserfarenhet av systematiskt säkerhetsskyddsarbete 2. Konsulten ska ha minst 5 års arbetslivserfarenhet av analytiskt arbete inom ramen för säkerhetskyddet 3. Konsulten ska ha minst 2 års arbetslivserfarenhet av att genomföra, granska eller tagit fram särskilda säkerhetsskyddsbedömningar. 4. Konsulten ska ha minst 2 års arbetslivserfarenhet inom offentlig verksamhet 5. God förmåga att uttrycka sig i svenska och engelska, både i tal och skrift
Merit: 1. Konsulten bör ha minst 2 års arbetslivserfarenhet av arbete med säkerhetsskyddsanalys. 2. Konsulten bör ha minst 2 års arbetslivserfarenhet av arbete med exponering av säkerhetskänslig verksamhet 3. Konsulten bör ha minst 2 års arbetslivserfarenhet av arbete med bedömningar av skyddsvärden och sårbarheter.
Ansökan När du söker via Techrytera AB söker du inte bara ett jobb – du påbörjar en dialog om din fortsatta karriär. Vi vill lära känna dig, din erfarenhet och dina ambitioner för att kunna matcha dig med rätt möjligheter hos våra kunder.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan eller hör av dig till oss så berättar vi mer. Vi ser fram emot att hitta nästa steg i din karriär tillsammans med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7930819-2057941". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Techrytera AB
(org.nr 559568-3623), https://www.techrytera.se
Sveavägen 137 (visa karta
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113 46 STOCKHOLM Jobbnummer
9968385