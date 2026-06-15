Säkerhetsskyddsspecialist - informationssäkerhet
Strålsäkerhetsmyndigheten SSM / Datajobb / Solna Visa alla datajobb i Solna
2026-06-15
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Vill du ta dig an en samhällsviktig uppgift? Som säkerhetsskyddspecialist inom området informationssäkerhet kommer du ha en viktig roll i att stödja myndighetens tillväxt och fortsatta utveckling av säkerhetsskyddsarbete. Hos oss kommer du tillsammans med dina kollegor få möjlighet att utvecklas och samtidigt bidra till ett strålsäkert samhälle.
Vi söker en säkerhetsskyddsspecialist till vår enhet för Verksamhetsskydd. Du blir organisatoriskt placerad på enheten för Verksamhetsskydd som ansvarar för att samordna och utveckla internt säkerhetsarbete samt det fysiska skyddet. Placeringsort är Solna.
Om rollen
Som säkerhetsskyddsspecialist arbetar du med frågor som rör informationssäkerhet och säkerhetsskydd i verksamheten. Rollen har ett tydligt fokus på operativa arbetsuppgifter, men innehåller även såväl strategiska som taktiska inslag. Du bidrar till att utveckla, samordna och stärka myndighetens säkerhetsskyddsarbete med särskilt fokus på informationssäkerhet och säkerhetskänsliga informationssystem.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
vara områdesansvarig för informationssäkerhet inom säkerhetsskyddet, inklusive informationssäkerhet i och kring informationssystem
driva och medverka i utvecklingsuppdrag kopplade till informationssäkerhet och säkerhetskänsliga system
utbilda, stödja och vägleda verksamheten i frågor som rör informationssäkerhet och säkerhetsskydd
bidra till att skapa en helhet i säkerhetsskyddsarbetet och samordna detta med myndighetens verksamhetsskydd
leda och samordna insatser inom myndigheten inom ramen för ditt ansvarsområde
stötta andra områdesansvariga inom säkerhetsskydd och verksamhetsskydd vid behov.
Som en naturlig del av arbetet har du en löpande dialog med medarbetare och chefer inom myndigheten. Du samverkar även med andra områdesansvariga inom säkerhetsskydd och verksamhetsskydd samt har återkommande kontakter med externa leverantörer och andra relevanta aktörer.
Inom säkerhetsskyddsfunktionen finns utpekade områdesansvariga för säkerhetsskyddslagens olika sakområden. Ditt huvudfokus är informationssäkerhet, men ansvarsområdet kan utvecklas och anpassas över tid utifrån verksamhetens behov. Rollen erbjuder därför möjlighet att arbeta med både operativa och utvecklande frågor samt att bidra till den fortsatta utvecklingen av myndighetens säkerhetsskyddsarbete.
Om dig
Vi söker dig som har:
kunskap om säkerhetsskyddslagen, säkerhetsskyddsförordningen och Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd
omfattande, aktuell och relevant erfarenhet som specialist rörande informationssäkerhet inklusive informationssäkerhet i och kring informationssystem inom säkerhetsskydd
erfarenhet av att ha utvecklat styrande och stödjande dokument inom säkerhetsskyddsområdet
erfarenhet av utveckling och/eller drift/förvaltning av säkerhetskänsliga system
god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av exempelvis särskild säkerhetsskyddsbedömning (SSB) inför driftsättning av system, signalskydd, exponering av säkerhetskänslig verksamhet och/eller annan relevant lagstiftning utöver säkerhetsskyddslagstiftningen kopplat till säkerhetsskydd och signalskydd. Det är även meriterande med erfarenhet från statlig förvaltning.
För att lyckas i rollen som säkerhetsskyddsspecialist är det viktigt att du kan arbeta självständigt samt besitter förmågan att arbeta strukturerat och pådrivande. Samtidigt behöver du vara flexibel och anpassningsbar utefter arbetsbelastningen och med anledning av att enheten är under utveckling. Vidare är det väsentligt med en god förmåga att kunna samarbeta och ta initiativ. Att du har fallenhet för handläggande och administrativa arbetsuppgifter är en självklarhet.
Som medarbetare på Strålsäkerhetsmyndigheten förväntas du leva upp till vår https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/om-myndigheten/sa-arbetar-vi/var-vardegrund/.
Att arbeta i staten innebär att du följer den https://www.forvaltningskultur.se/statliga-vardegrunden/.
Det ställs särskilda krav på omdöme, säkerhetstänkande och att du följer gällande lagar.
En arbetsplats med mening
Som medarbetare på Strålsäkerhetsmyndigheten är du en del av ett viktigt samhällsuppdrag. Hos oss arbetar många olika kompetenser tillsammans i frågor som rör teknik, naturvetenskap, samhälle, juridik och kommunikation. Du får ett arbete där du kan utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du bidrar till något som är viktigt på riktigt – för säkerhetens skull.
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare med start enligt överenskommelse. Anställningen kan komma att inledas med provanställning i sex månader. Du blir anställd som handläggare. Eftersom vi tror starkt på samarbete mellan kollegor vill vi att du jobbar från kontoret majoriteten av din arbetstid men du har också möjlighet att jobba hemifrån del av tiden. Resor i tjänsten förekommer.
Du kan komma att ingå i myndighetens krisorganisation och kan även komma att krigsplaceras vid myndigheten. Krisorganisationen utför strålskyddsbedömningar och kärntekniska analyser och samverkar med andra berörda aktörer för att hantera radiologiska nödsituationer, inklusive situationer vid höjd beredskap.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vill du veta mer?
Om du vill ha mer information om arbetsuppgifterna innan du ansöker kan du kontakta enhetschef, Rickard Appelberg, 08-799 40 96. Vill du veta mer om rekryteringsprocessen kan du kontakta Annika Kjerrman, hr, 08-799 43 75.
Vill du prata med en facklig företrädare? kontakta Johan Persson, Saco-S, 08-799 44 85, Michael Wallin, ST, 08-799 42 87, eller SEKO, 077-045 79 00.
Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV samt genom att svara på några urvalsfrågor. Läs mer om https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/om-myndigheten/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess/
Välkommen med din ansökan senast den 16 augusti 2026.
Vi arbetar för att Sverige ska vara strålsäkert – från strålskydd och kärnsäkerhet till arbetet mot nukleär icke-spridning. Genom nationella och internationella samarbeten bidrar vi till ett tryggt samhälle.Våra kontor finns i Solna, Katrineholm och Göteborg. Läs mer om oss och följ oss på LinkedIn. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strålsäkerhetsmyndigheten
(org.nr 202100-5737), https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/
171 54 SOLNA Arbetsplats
Strålsäkerhetsmyndigheten SSM Jobbnummer
9962761