Säkerhetsskyddspecialist till mydighetskund i Stockholm
2025-10-09
För vår kunds räkning söker vi just nu en Säkerhetsskyddspecialist inom informationshantering till en myndighetskund i Stockholm. Uppdraget är på heltid och förväntas starta 2025-11-03 och pågå till och med 2026-01-07, med möjlighet till förlängning om 6 månader.
Om uppdraget Vår kund arbetar med att utveckla och säkerställa en trygg och effektiv hantering av säkerhetsskyddsklassificerade och NATO-klassificerade handlingar. I dagsläget finns enbart en öppen expedition, och myndigheten har därför behov av att etablera en central funktion för hantering och expediering av säkerhetsskyddskänsliga dokument.
Som Säkerhetsskyddsspecialist får du i uppdrag att ta fram en förstudie med verksamhetsanalys som beskriver vad som krävs för att etablera denna funktion. Arbetet innebär att självständigt leda processen, intervjua berörda personer i verksamheten och skapa en tydlig nulägesbild samt en plan för framtida arbetssätt.
I uppdraget ingår bland annat att: * Kartlägga behov och identifiera vilka krav som ställs på en säker expediering av skyddsklassificerade handlingar * Analysera nuvarande arbetsprocesser och identifiera brister * Genomföra riskbedömningar kopplade till informationshantering * Ta fram rekommendationer och en handlingsplan för införandet av en central expedition
Uppdraget ställer höga krav på både integritet och expertis inom säkerhetsskydd. Du kommer arbeta i nära dialog med olika funktioner inom myndigheten och ha ett helhetsansvar för leveransen av förstudien.
Övrigt: Start: 2025-11-03 Slut: 2026-01-07 Omfattning: 100% Placering: Stockholm (huvudsakligen på distans, men med möjlighet till möten på kontoret i Sundbyberg upp till 15 gånger per månad i samråd med beställaren). Bakgrundskontroll: Säkerhetsprövning är en del av processen. Anställningsform: Anställd hos Devotum då kunden inte godkänner underleverantörer i denna process.
Om dig Vi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Har utbildning inom ett relevant område, exempelvis statsvetenskap, informationssäkerhet, juridik eller information- och arkivvetenskap eller liknande
Har god kunskap om säkerhetsskyddslagstiftningen
Har dokumenterad erfarenhet av behovs- och verksamhetsanalys inom offentlig sektor
Har erfarenhet av att implementera eller etablera en funktion för hantering av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar
Behärskar svenska flytande i tal och skrift
Det är meriterande om du även uppfyller följande krav:
Erfarenhet av arbete som arkivarie eller registrator inom offentlig verksamhet som hanterar säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
Önskade personliga egenskaper:
God samarbetsförmåga och initiativförmåga
Arbetar självständigt och målinriktat
Ödmjuk och ha lätt för att skapa förtroende
Strukturerad och tydlig i sin kommunikation Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Vanessa Tummings på 072-897 82 65 eller vanessa.tummings@devotum.se
.
Känn dig trygg som konsult hos Devotum Som konsult hos Devotum har du möjlighet att välja om du vill fakturera genom ditt eget bolag eller bli direkt anställd hos oss. Som anställd hos Devotum erbjuds du alltid schyssta villkor enligt kollektivavtal (Almega) som bland annat innefattar friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.
Hos oss är varje konsult viktig och våra konsultchefer finns alltid till hands för att ge dig den support och vägledning du behöver under hela uppdragsperioden. Ersättning
