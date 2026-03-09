Säkerhetsskyddshandläggare registerkontroll
2026-03-09
Vi söker nu en säkerhetskyddshandläggare med inriktning mot administration som vill vara med och stötta verksamheten vid hantering av registerkontroll. Har du arbetat med registerkontroller i en större organisation? Är du ambitiös, driven och har en hög samarbetsförmåga? Då kan detta vara en spännande utmaning för dig!
Tjänsten är placerad på personalsäkerhetsenheten som arbetar med registerkontrollhantering och säkerhetsprövningar. Enheten är ett stöd till hela myndigheten samt till de företag i försvarsindustrin som FMV tecknar säkerhetsskyddsavtal med.
Som säkerhetsskyddshandläggare/administratör inom enheten består arbetsuppgifterna i första hand av att stödja verksamheten med den administrativa hanteringen av FMV:s registerkontroller. Utöver det kommer du att bevaka avdelningens funktionsbrevlåda och fördela inkomna mejl, besvara frågor, upprätta och registrera beslut, arkivera underlag och beslut samt uppdatera blanketter. Du kommer även att vara med och strukturera enhetens arbetssätt samt vid behov stötta med andra på avdelningen förekommande administrativa uppgifter. Tjänsten är placerad på Gärdet i Stockholm.
Om dig
Vi söker dig som har minst eftergymnasial utbildning eller annan utbildning inom relevant område som arbetsgivaren finner lämplig. Du har aktuell och för rollen relevant erfarenhet av administrativt arbete inom säkerhetsskydd på myndighet samt gedigen erfarenhet av dokumenthantering inom offentlig verksamhet. Vi ser även att du har god erfarenhet av att arbeta självständigt, du kommunicerar obehindrat på svenska, i tal såväl som i skrift samt har god kunskap inom Officepaketet.
Det är meriterande om du har relevant utbildning inom säkerhetsskydd, har erfarenhet av olika administrativa system samt är van vid att arbeta i en organisation med höga krav på integritet och säkerhetsmedvetenhet. Har du kunskap om säkerhetsskyddslagen ser vi även det som meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person ser vi att du har gott omdöme, arbetar strukturerat och är van vid att arbeta målmedvetet för att uppnå satta mål. Du är självständig, stabil och kan prioritera och tar ansvar för dina uppgifter. För att lyckas i arbetet hos oss ser vi även att du har en stark kommunikativ förmåga samt har lätt för att arbeta i ett team och trivs med att samverka med andra människor. Du är flexibel som person, öppen för att prova nya saker och kan snabbt anpassa dig till ändrade omständigheter.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på juridik- och säkerhetsstaben som ansvarar för juridiska frågor och att hantera och utveckla myndighetens säkerhetsskydd.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 30 mars.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
• I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Elisabeth From, OFR/S Lena Sköld Gunnarsson OFR/O Stefan Hållander och SEKO Peter Andersson. Alla nås på telefon 08-782 4000 (FMV Växel).
• Vid frågor om tjänsten ber vi dig kontakta Linda Hols Salén på telefon 08-782 4000 (FMV Växel) eller Sophie Karlsson på Sophie.Karlsson@jeffersonwells.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov.
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
