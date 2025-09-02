Säkerhetsskyddshandläggare med inriktning SUA
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (Msb / Administratörsjobb / Solna Visa alla administratörsjobb i Solna
2025-09-02
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (Msb i Solna
, Stockholm
, Sigtuna
, Kristinehamn
, Karlstad
eller i hela Sverige
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld med fokus på utveckling av det civila försvaret. Vi stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till beredskap och motståndskraft. Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Den 1 januari byter vi namn till Myndigheten för civilt försvar.
Vill du tillsammans med oss stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig? Då kanske du är vår nästa kollega!
Som SUA-handläggare hos oss blir du en nyckelperson i arbetet säkerhetsskydd på verksamheten för samhällsviktiga kommunikationstjänster.
Här får du inte bara hantera viktiga säkerhetsfrågor, utan också bidra till utveckling och förbättring av våra arbetssätt. Rollen är en del av vårt långsiktiga säkerhetsskyddsarbete inom totalförsvaret och erbjuder möjlighet att på sikt arbeta med mer komplexa upphandlingar och uppdrag i en föränderlig omvärld.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som handläggare inom säkerhetsskyddad upphandling (SUA) kommer du att administrera och handlägga alla förekommande ärenden inom egna verksamheten. Arbetet innebär täta kontakter och samarbeten internt och externt, där du har en central roll i att säkerställa att SUA-relaterade processer fungerar effektivt och rättssäkert.
I rollen ingår bland annat att:
- Samordna SUA-processen, internt inom verksamheten.
- Upprätta och följa upp säkerhetsskyddsavtal inom den egna verksamheten.
- Genomföra grundutredningar och säkerhetsprövningsintervjuer.
- Genomföra lämplighetsprövningar på leverantörer.
- Utarbeta, utveckla och förvalta styrande och beskrivande dokument inom ditt ansvarsområde.
- Vara ett direkt stöd till enhetschef i frågor som rör säkerhetsskyddad upphandling.
- Planera och leda föredragningar och möten på verksamhetsnivå inom ditt funktionsområde.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
- Relevant högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Flerårig och aktuell erfarenhet av arbete inom säkerhetsskydd.
- Erfarenhet av upphandling och säkerhetsskyddad upphandling (SUA).
- Erfarenhet av avtalshantering och upphandlingsprocesser, inom offentlig verksamhet.
- Mycket god förmåga att uttrycka dig på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
- Kunskap om säkerhetsskyddslagen och tillhörande regelverk.
- Erfarenhet av säkerhetsprövningar.
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av att genomföra intervjuer för personbedömning, personutredning eller urvalsarbete.
- Erfarenhet av fysisk säkerhet.
- Erfarenhet av informationssäkerhet.
- Erfarenhet inom Signalskydd.
Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/
För att lyckas i rollen är det viktigt att du arbetar noggrant och har en god förståelse för både mål och kvalitetskrav - och att du lägger stor vikt vid att dessa följs i praktiken. Du har välgrundade och tydliga värderingar samt förmåga att se frågor ur ett etiskt och principiellt perspektiv, särskilt i situationer som kräver omdöme och integritet. Du tar ansvar för dina uppgifter, strukturerar ditt arbete på egen hand och driver dina processer vidare med fokus och uthållighet.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Stockholm och resor i anställningen förekommer.
Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.Publiceringsdatum2025-09-02Om företaget
Enheten Kontinuitet och säkerhets uppgift är säkerhetsskydd, signalskydd, fysiskt skydd,
informationssäkerhet, IT-säkerhet och kontinuitet inom samhällsviktiga
kommunikationstjänster. I detta ingår att utbilda, vägleda och stödja
verksamheten i säkerhets- och kontinuitetsrelaterade frågor samt att tillse
regelefterlevnad på säkerhetsområdet. I uppgiften ingår security operations
center (SOC). På enheten är vi idag 7 medarbetare som finns i både Karlstad och Stockholm.
Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Du har också möjlighet att arbeta på distans. Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Stefan Jakobsson. Fackliga företrädare är Carl Önne (Saco-S), Jan Herremo (ST) och Ann-Britt Paradis eller Leif Fröhlen (SEKO). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 23 september 2025. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/153". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (Msb
(org.nr 202100-5984) Arbetsplats
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Jobbnummer
9486611