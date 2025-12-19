Säkerhetsskyddshandläggare inom signalskydd
Vi söker säkerhetsskyddshandläggare inom signalskydd som vill vara med och bidra till att göra Sverige och världen säkrare. Hos oss får du möjlighet att använda din kompetens där den verkligen gör skillnad. Tillsammans med ett erfaret team är du med och skapar lösningar som gör avtryck - både idag och i framtiden.Publiceringsdatum2025-12-19Om tjänsten
Som säkerhetsskyddshandläggare med inriktning signalskydd arbetar du inom hela signalskyddsområdet. Ditt ansvar är att företräda FMV internt och externt inom Säkerhetsskyddsenhetens olika ansvarsområden genom att stödja, samråda och tillhandahålla tjänster inom signalskyddsområdet till projekt inom FMV, till försvarsindustrin samt vid samverkan med utländska aktörer.
Rollen innebär hantering och administration av signalskyddsprodukter så som signalskyddsmateriel, signalskyddsnycklar, aktiva kort och certifikat. Du förväntas ta fram och revidera instruktioner, handledningar, arbetsrutiner, mallar och checklistor inom signalskyddsområdet.
Som säkerhetskyddshandläggare ansvarar du för att planera, genomföra och driva uppföljning av signalskyddsutbildningar. Vid genomförandet av dessa uppgifter kommer du arbeta både på svenska och på engelska. Du kommer även medverka vid kontroller inom signalskyddsområdet.
Hos oss blir du del av ett positivt och kunnigt team som delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter.
Tjänsten är placerad i Stockholm. Tjänsten ställer krav på att arbetet utförs på plats samtliga arbetsdagar, med planering kan visst arbete ske på distans. Tjänsteresor nationellt och internationellt förekommer.
Om dig
Vi söker dig som är har en relevant grundläggande signalskyddsutbildning samt signalskyddsspecifika utbildningar som vi bedömer som relevanta. Du har relevant erfarenhet av hantering och administration av signalskyddsprodukter, till exempel signalskyddsmateriel eller signalskyddsnycklar. För att lyckas i tjänsten är det nödvändigt att du har erfarenhet av att arbeta med aktuella och godkända signalskyddssystem. Då du kommer planera och genomföra utbildningar ställer tjänsten krav på en mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska.
Har du erfarenhet av att beställa signalskyddssystem, signalskyddsnycklar och aktiva kort så ser vi det som en fördel. Vi ser positivt på om du har kunskap om nyare signalskyddssystem som vi bedömer som relevanta, så som VPN.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som trivs med att samarbeta med andra människor, är lyhörd och löser problem på ett konstruktivt sätt. Du är serviceinriktad och är tillmötesgående i ditt bemötande och har en vilja och intresse av att hjälpa andra. Vi ser även att du är självgående och har förmågan att planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du kommunicerar tydligt i olika typer av sammanhang och har förmågan att anpassa budskapet efter mottagaren.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på juridik- och säkerhetsstaben som ansvarar för juridiska frågor och att hantera och utveckla myndighetens säkerhetsskydd.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 9 januari 2026.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Lena Sköld Gunnarsson, OFR/O Ann-Carol Wallgren Falk och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 40 00.
• Vid frågor om tjänsten kontakta Joss Edquist via FMV:s växel: 08-782 40 00. Kontakta Caroline Lyngen på caroline.lyngen@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340), http://www.fmv.se Arbetsplats
FMV Jobbnummer
9658011