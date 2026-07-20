Säkerhetsskyddshandläggare
Statens Fastighetsverk / Säkerhetsjobb / Stockholm Visa alla säkerhetsjobb i Stockholm
2026-07-20
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Det är på regeringens uppdrag som Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar vårt gemensamma natur- och kulturarv. Vi förvaltar en mångfald av statligt ägda fastigheter – däribland regeringsbyggnader, domstolar, slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.
Som medarbetare är vi stolta över att vara anställda på en myndighet, arbeta utifrån den statliga värdegrunden och få bidra till en positiv samhällsutveckling.
Säkerhetsenheten ansvarar för informationssäkerhet, säkerhetsskyddsfrågor, samordning och utveckling av arbetet med övriga säkerhetsfrågor samt säkerhetsskyddsrelaterat administrations- och metodarbete. Vi behöver nu förstärka vår enhet med en säkerhetsskyddshandläggare. Arbetet är i huvudsak av operativ karaktär men strategiska arbetsuppgifter förekommer också inom enhetens alla ansvarsområden
Din roll
Vi behöver nu förstärka vår enhet med en säkerhetsskyddshandläggare. Arbetet är i huvudsak av operativ karaktär men strategiska arbetsuppgifter förekommer också inom enhetens alla ansvarsområden. Som säkerhetsskyddshandläggare innehåller arbetet också stödjande, rådgivande och utbildande uppgifter.
Som säkerhetsskyddshandläggare hos oss arbetar du i en utåtriktad verksamhet med många kontaktytor, både internt och externt. Du kommer ingå i ett mindre team inom enheten, som arbetar i nära samarbete med verksamheten och övriga stödfunktioner.
Du kommer att arbeta med:
Stötta verksamheten i framtagandet av särskilda säkerhetsskyddsbedömningar samt granska dessa
Ansvara för genomförandet av samråd med Säkerhetspolisen vid exponering av verksamhet och handlägga säkerhetsskyddsavtal inkl. registerkontroller
Genomföra lämplighetsprövningar och leverantörsbedömningar
Genomföra uppföljning och kontroll av säkerhetsskydd
Bidra till vidareutveckling av verksamhet, processer och systemstöd
Beroende på din bakgrund och erfarenhet förväntas du också arbeta med flera delar av säkerhet- och säkerhetsskyddsområdet.Publiceringsdatum2026-07-20Profil
Vi söker dig som har:
relevant eftergymnasial utbildning inom säkerhet och säkerhetsskydd alternativt motsvarande kompetens arbetsgivaren bedömer som likvärdig
flerårig erfarenhet inom säkerhetsskyddsområdet
god kunskap om säkerhetsskyddslagen
god IT-kunskap som användare
mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
Meriterande med erfarenhet av arbete med:
säkerhetsskyddsavtal
särskilda säkerhetsskyddsbedömningar
personalsäkerhet
befattningsanalys
informationssäkerhet
fysisk säkerhet
Det är även meriterande om du sedan tidigare är van att arbeta i projektform och har erfarenhet av arbete i offentlig förvaltning.Dina personliga egenskaper
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att passa i rollen behöver du vara samarbetsorienterad, analytisk och trygg i dig själv samt i din kompetens. Du behöver också kunna förstå och vilja bidra till såväl enhetens som verksamhetens uppdrag och mål.
Så söker du tjänsten
För att söka tjänsten ber vi dig bifoga ditt CV och besvara ett antal urvalsfrågor som utgår från kravprofilen. Vid första urvalet kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och dina svar på frågorna. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Arbetsprov kommer att genomföras med slutkandidater.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta rekryterande chef för att skicka in din ansökan.
För frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Fredrik Gustavsson tfn 010-478 70 01.
Fackliga representanter för Saco, Seko och OFR/S nås via vår växel, 010-478 70 00. Mer information om SFV hittar du på http://www.sfv.se/.
Sista dag att ansöka är 2026-08-11
Mer information
Du anställs som: Säkerhetsskyddshandläggare
Anställningsform: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. SFV tillämpar 6 månaders provanställning
Placering: Stockholm
Tillträde: Enligt överenskommelse
Möjlighet till distansarbete: Det finns begränsade möjligheter till distansarbete.
Innan ett beslut om anställning fattas kan en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) komma att genomföras. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och i vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Statens fastighetsverk verkar inom branscher som är exponerade mot olika risker för oegentligheter, i förbyggande syfte förekommer därför tjänster där lämplighetsprövning genomförs.
Jobba hos oss
På SFV arbetar vi på medborgarnas uppdrag, med utgångspunkt i den statliga värdegrunden och utifrån vår medarbetarbetarpolicy. Medarbetare på SFV har god förståelse för SFV:s uppdrag och mål, tar ansvar och samarbetar. Våra chefer leder vårt arbete genom att ha helhetssyn, leda mot resultat samt skapa delaktighet och involvering.
Ta del av https://cms.sfv.se/Media/rercfjb3/policy-medarbetare-pa-statens-fastighetsverk-sfv.pdf
och hur det är att jobba hos oss på https://www.sfv.se/om-oss/karriar/
Välkommen till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Fastighetsverk
(org.nr 202100-4474), https://www.sfv.se/
103 16 STOCKHOLM Arbetsplats
Statens fastighetsverk Jobbnummer
10006377