Säkerhetsskyddshandläggare
Svenska Kraftnät / Datajobb / Sundbyberg Visa alla datajobb i Sundbyberg
2026-06-03
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-03Om tjänsten
Svenska kraftnät spelar en avgörande roll i Sveriges energiomställning, och säkerhetsskyddet är en viktig del i att möjliggöra en trygg och stabil elförsörjning. Vi söker nu en engagerad och ansvarsfull person som vill arbeta med leverantörssäkerhet och säkerställa att vår säkerhetskänsliga verksamhet skyddas vid exponering för externa parter.
I denna roll får du en nyckelposition där du inte bara arbetar operativt med säkerhetsskydd, utan även bidrar till strategisk utveckling inom området. Området är under stark förändring, bland annat med ny lagstiftning, vilket gör att du får vara med och forma arbetet framåt.
I denna roll kommer du att ha ett brett och varierat ansvarsområde där du både arbetar självständigt och i nära samarbete med kollegor inom säkerhet och andra delar av organisationen. Du kommer att:
Genomföra säkerhetsprövningsintervjuer och uppstartssamtal
Avtalshantering (säkerhetsskyddsavtal, samarbets- och samverkansavtal)
Administration i form av handläggning av registerkontroller, avtal m.m.
Mycket kontakt med verksamheten och leverantörer (många kontaktytor både internt och externt)
Kontroll och uppföljning av myndighetens säkerhetsskyddsavtal och leverantörer
Utbilda och vägleda verksamheten inom säkerhetsskydd
Bidra till vidareutveckling av verksamhet, processer och systemstöd
Vid behov stödja verksamheten med särskilda säkerhetsskyddsbedömningar
Leverantörssäkerhet är en avgörande del av Svenska kraftnäts arbete med att möjliggöra en fossilfri framtid. Genom att säkerställa att våra samarbetspartners uppfyller höga säkerhetskrav bidrar du till att vi kan utveckla och driva framtidens energiinfrastruktur på ett tryggt och hållbart sätt.
Utvecklingsmöjligheter
Denna roll erbjuder stora möjligheter till kompetensutveckling och fördjupning inom säkerhetsområdet. Du kommer att få:
Många kontaktytor internt på myndigheten, med våra leverantörer samt externt med andra myndigheter
Möjlighet att vidareutvecklas inom säkerhetsområdet både inom enheten och genom nära samarbete med kunniga kollegor inom olika specialkompetenser och bakgrunder
Fördjupa kompetens inom ramen för säkerhetsprövningsintervju, särskilda säkerhetsskyddsbedömningar
Enheten Leverantörssäkerhet tillhör avdelningen Säkerhet och beredskap och består idag av två team med totalt 10 medarbetare samt en enhetschef. Gruppen är en blandning av fast anställda och konsulter med olika bakgrunder och kompetenser, vilket skapar en dynamisk och utvecklande arbetsmiljö.
Om dig
Skallkrav:
Vi söker dig som är stabil och trygg i din yrkesroll och som trivs med att arbeta i en miljö där säkerhet och noggrannhet är avgörande. Du har en samarbetsorienterad inställning och ser värdet i att arbeta tillsammans med andra för att uppnå gemensamma mål.
Du har en stark integritet och en naturlig vilja att göra rätt – både i enlighet med regelverk och genom att bidra till en säker och effektiv arbetsmiljö. Din analytiska förmåga gör att du snabbt kan sätta dig in i komplexa frågor, bedöma risker och fatta välgrundade beslut. Samtidigt är du en lösningsorienterad person som har förmågan att balansera detaljer med helhetsperspektiv.
I ditt arbete är du strukturerad och noggrann, med förmågan att prioritera och hantera flera uppgifter samtidigt. Du kommunicerar tydligt och förtroendeingivande, vilket gör att du kan vägleda och utbilda andra inom säkerhetsskydd.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vidare har du:
Eftergymnasial utbildning från universitet/högskola/yrkeshögskola inom exempelvis säkerhet, statsvetenskap, personalvetenskap eller likvärdig arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
2 års erfarenhet av ärendehandläggning
Erfarenhet av arbete med mycket externa kontakter, såväl muntligt som skriftligt
Goda kunskaper i Microsoft Office samt vana att arbeta i olika ärendehanteringssystem
2 års erfarenhet av att genomföra säkerhetsprövningsintervjuer eller annan typ av strukturerade samtal/intervjuer
Mycket god förmåga i svenska i både tal och skrift
God förmåga i engelska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av:
Säkerhetsskyddsavtal, inkl. arbete med kontroll och uppföljning
Erfarenhet av arbete med säkerhetsskydd
Erfarenhet av myndighetsarbete
Språkkunskaper utöver svenska och engelska
Erfarenhet av arbete med verksamhetsutveckling
Erfarenhet av att leda projekt
Erfarenhet av att leda medarbetare utan personalansvar
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Sundbyberg
Möjlighet till distansarbete med max 2 dagar #LI-hybrid
Enstaka resor förekommer i denna tjänst
Sista ansökningsdag,2025-06-08, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas.
I denna rekryteringsprocess kan det tillämpas testerhttps://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/formaner/
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Tareq Shtaye 010-489 2594, alternativt ansvarig rekryterare AnnSophie Doverlind 010-475 8007. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: mailto:fornamn.efternamn@svk.sehttps://www.svk.se/jobba-har/
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
172 24 SUNDBYBERG Arbetsplats
Svenska Kraftnät Jobbnummer
9944688