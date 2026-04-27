FOI söker:
Säkerhetsskyddshandläggare
Arbetar du med säkerhetsskydd? Vill bidra med dina kunskaper i en kreativ och forskningsintensiv verksamhet? Tycker du om att ha många kontaktytor, såväl internt som externt? Då kan FOI vara din nya arbetsplats!
Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!Publiceringsdatum2026-04-27Om tjänsten
Tillsammans med kollegor på säkerhetsskyddsenheten stöttar du verksamheten i säkerhetsskyddsarbetet samt stödjer lokal säkerhetschef. Arbetsuppgifterna spänner över hela säkerhetsskyddsområdet och erbjuder en variationsrik vardag.
I tjänsten som Säkerhetsskyddshandläggare arbetar du brett med olika områden inom säkerhetsskydd på myndigheten. Du genomför bland annat säkerhetsprövningsintervjuer och administrerar säkerhetsskyddade upphandlingar. Arbetet innefattar även hantering av säkerhetsskyddsklassificerad information och signalskyddsmateriel. Du kommer att administrera besöksansökningar både till Sverige och utomlands (Request for Visit) samt planera och hålla i utbildningar inom säkerhetsskydd för såväl interna som externa målgrupper. Vidare ingår att administrera behörigheter och tillträden i passersystem samt att löpande ge stöd till verksamheten i olika typer säkerhetsskyddsfrågor.
Det här är en tjänst för dig som vill bidra till trygghet och säkerhet, samtidigt som du får möjlighet att utvecklas och även utveckla oss och enhetens arbete.
Om enheten
Du kommer att ingå i kansliet för internationell samordning som ingår i Generaldirektörens ledningsstöd. Stationeringsort är Umeå.
Har du den kompetensprofil vi behöver? Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Lägst gymnasieexamen
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, på svenska såväl som engelska
Erfarenhet av operativt och administrativt säkerhetsskyddsarbete
Erfarenhet av att ge aktivt stöd och råd i säkerhetsskyddsfrågor
Som person har du en hög grad av personlig mognad och ett högt säkerhetsmedvetande. Du arbetar strukturerat och tar själv ansvar för att driva dina uppgifter framåt. För att lyckas i rollen krävs att du har en god kommunikativ förmåga, kan utbilda och skapa förståelse för säkerhetsskydd och informationssäkerhet på ett pedagogiskt sätt. Då FOI och Säkerhetsskyddsenheten är i utvecklings- och tillväxtfas ser vi gärna att du är lösningsorienterad med en vilja att bidra i det gemensamma arbetet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
Det är meriterande om du har:
Relevant säkerhetsskyddsutbildning, exempelvis inom Försvarsmakten, Företagsuniversitet eller via SSF
Erfarenhet av några av enhetens verksamhetsområden så som fysiskt skydd, teknisk bevakning, personalsäkerhet, signalskydd, informationssäkerhet eller säkerhetsskyddad upphandling.
Arbetat inom statlig sektor med liknande verksamhet.
Erfarenhet av att handlägga förekommande ärenden inom säkerhetsskydd, vilket bland annat innebär arbete med säkerhetsskyddad upphandling, säkerhetsprövning, informationshantering enligt OSL eller rådgivning i säkerhetskyddsfrågor.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 17 maj 2026.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta lokal säkerhetsskyddschef Sofie Sundström. Fackliga företrädare är David Sundell (Saco-S) och Magnus Lindström (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182) Arbetsplats
FOI Totalförsvarets Forskningsinstitut Jobbnummer
9877901