Säkerhetsskyddshandläggare - Tillsyn och säkerhetsskydd
Statens Energimyndighet / Administratörsjobb / Eskilstuna Visa alla administratörsjobb i Eskilstuna
2026-07-21
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Vill du vara med och stärka Sveriges beredskap och motståndskraft? Genom samarbete, förebyggande arbete och fokus på samhällsviktiga funktioner bidrar vi till ett tryggare samhälle. Hos oss får du möjlighet att växa i din yrkesroll och vara en del av ett viktigt uppdrag.
Energimyndigheten arbetar för en fossilfri och robust energiförsörjning. Försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet är perspektiv som ska förenas för att säkra framtidens energisystem.
Dina arbetsuppgifter – Bli en del vårt team som arbetar för att skydda vårt samhälle, idag och imorgon
Nu söker vi engagerad kollega till enheten Tillsyn säkerhetsskydd. Hos oss arbetar du med viktiga samhällsfrågor i en roll där du får kombinera analys, samverkan och tillsyn. Du blir en viktig del i arbetet med att stärka säkerhetsskyddet inom energisektorn genom att planera, genomföra och följa upp tillsynsinsatser hos de verksamhetsutövare som Energimyndigheten ansvarar för. Tillsynen sker både genom skriftliga granskningar och genom platsbesök, vilket ger dig en varierad och dynamisk arbetsvardag.
Du samarbetar nära dina kollegor och beroende på din kompetens samt erfarenhet kan arbetsuppgifterna variera men du kommer att arbeta med tillsyn inom områden som fjärrvärme, naturgas samt olje- och drivmedelsförsörjning på verksamheter som är avgörande för samhällets funktion. Du deltar också i samrådsprocesser där myndigheten vägleder och stöttar andra aktörer i frågor som rör säkerhetsskydd och lagtolkning. Som en naturlig del i arbetet håller du dig uppdaterad om aktuell lagstiftning och bidrar till att utveckla myndighetens arbete i takt med förändrade krav och förutsättningar. Du är även med och driver informationsinsatser för att öka förståelsen för regelverk och bidra till en hög efterlevnad hos tillsynsobjekten.Publiceringsdatum2026-07-21Kvalifikationer
Vi söker dig som har en examen eller eftergymnasial utbildning som vi bedömer relevant för tjänsten. Du kommunicera väl i tal och skrift på både svenska samt engelska. Vi ser också att du har goda kunskaper i moderna IT- system och program samt B-körkort. Tjänsten är placerad i säkerhetsklass vilket innebär att du behöver ha svenskt medborgarskap.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Arbete med säkerhetsskydd
Arbete med tillsyn eller likvärdig erfarenhet
Arbete med informationssäkerhet
Arbete med fysisk säkerhet
Arbete med personalsäkerhet
Arbete med genomförande av signalskyddskontroller
Utredning och analysarbete via arbete, skola eller praktik
Det är också meriterande om du har studerat kurser inom säkerhetsskydd, beredskap eller säkerhetsutbildning och har erfarenhet samt kunskap om energifrågor. Vi ser gärna att du har relevant och aktuell erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet och kunskap om Nato regelverket.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du stabil och behåller fokus även i pressade situationer. Du är flexibel och kan snabbt anpassa dig till förändrade förutsättningar. Du har även förmågan att analysera och bryta ner problem, samtidigt som du ser helheten och agerar utifrån verksamhetens bästa. Att vara lojal och agera i utifrån riktlinjer samt beslut är naturligt för dig. Du lägger även stor vikt vid att vara tydlig och säkerställer att budskap och förväntningar når fram. Vidare har du lätt för att skapa goda relationer och trivs med att samarbeta med andra. Du arbetar gärna på kontoret och bidrar aktivt till det gemensamma arbetet tillsammans med engagerade och drivna kollegor.Om företaget
Energimyndigheten leder samhällets omställning till ett hållbart energisystem. Enheten Tillsyn Säkerhetsskydd ansvarar för tillsyn inom säkerhetsskydd och trygg naturgas. Enheten är under uppbyggnad, och fler ansvarsområden kommer adderas över tid varpå det kommer att finnas stora möjligheter att påverka och bidra.
Vårt erbjudande
Hos oss får du arbeta i ett öppet och kreativt klimat där du kan utveckla din kompetens och bidra till samhällsnytta. Här finns goda möjligheter till lärande, variation och utveckling – samtidigt som du får förutsättningar att skapa en hållbar balans mellan arbete och privatliv.
Tjänsten är placerad i våra moderna lokaler i centrala Eskilstuna, nära reseförbindelser till Stockholm, Västerås och andra närliggande städer. Vi arbetar aktivitetsbaserat och erbjuder flexibla arbetstider samt möjlighet till distansarbete om arbetet tillåter.
Vi har ett friskvårdsbidrag, två friskvårdstimmar varje vecka och ett gym på arbetsplatsen. Dessutom får du förmånliga villkor för semester, ledighet på klämdagar, förmånscykel, föräldraledighet och tjänstepension. Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna https://www.energimyndigheten.se/om-oss/jobba-pa-energimyndigheten/
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders inledande provanställning. Denna tjänst är placerad i säkerhetsklass, vilket innebär säkerhetsprövning och registerkontroll enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen kommer att genomföras. Vid tillsvidareanställning kan det bli aktuellt med krigsplacering vid myndigheten.
Skicka in din ansökan med CV på svenska senast den 16 augusti 2026. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi istället använder urvalsfrågor som ligger till grund för det första urvalet vi gör. Tester och arbetsprov kan komma att användas under rekryteringsprocessen.
Om du av någon anledning skickar in din ansökan på annat sätt än via vår hemsida, vänligen märk den med diarienummer 2026-009631. Vi arbetar aktivt för att främja mångfald och motverka diskriminering, och välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Har du skyddade personuppgifter? Kontakta oss på HR så hjälper vi dig att skicka in din ansökan på ett säkert sätt. Observera att din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Frågor?
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef, Beatrice Gustafsson på telefon 016 544 21 48 eller HR-partner Lisa Holmström på telefon 016-542 84 17.
Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter via växeln på telefonnummer 016-544 20 00.
Våra fackliga representanter:
Martin Larsson, SACO och Petra Lindblom Haddad ST. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026-009631". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Energimyndighet
(org.nr 202100-5000), https://www.energimyndigheten.se/
Gredbyvägen 10 (visa karta
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632 21 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Energimyndigheten Jobbnummer
10008266