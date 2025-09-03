Säkerhetssamordnare till Upplands-Bro kommun
I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
Vill du vara med och påverka säkerhetsarbetet i en snabbt växande kommun? Söker du dessutom ett roligt, varierande och utvecklande arbete där du tillsammans med kollegor får vara med och driva utvecklingen inom säkerhetsområdet? Då är du varmt välkommen att ansöka!
Trygghet- och säkerhetsenheten tillhör kommunledningskontoret som är ett av våra sex kontor i Upplands-Bro kommun.
Enheten består av 11 anställda med funktioner inom såväl trygghet som säkerhet. Enheten arbetar kommunövergripande genom rådgivning, stöd och drivande av projekt och utvecklingsfrågor. Vi arbetar främst från Trygghetscenter i Bro centrum.
Arbetsbeskrivning
I uppdraget arbetar du kommunövergripande och bidrar till att Upplands-Bro kommun är en trygg och säker kommun. Ditt uppdrag är att verka som säkerhetssamordnare och stötta kommunens kontor. Du rapporterar till kommunens trygghets- och säkerhetschef.
Trygghets- och säkerhetsenheten ansvarar för att leda och samordna kommunens trygghets- och säkerhetsarbete vilket innefattar det brottsförebyggande och trygghetsskapande, säkerhetsskydd, samhällsskydd (krisberedskap och civil beredskap) samt kommunens arbete avseende att motverka välfärdsbrottslighet.
Fokus för rollen är att samordna, utveckla och följa upp arbetet inom områden som välfärdsbrottslighet, organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism samt att även kunna lösa uppgifter inom Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
I rollen som säkerhetssamordnare ingår bland annat:
- Arbete enligt överenskommelsen mellan MSB och SKR om kommuners arbete med krisberedskap. Prioriterade uppgifter kan variera över tid.
- Samordna information, utbildningar och övningar inom kunskapsområden.
- Stödja enhetschefen i handläggningsfrågor.
- Förebygga och hantera frågor som rör hot och våld.
- Driva arbetet med att förebygga, upptäcka och hantera välfärdsbrottslighet.
- Driva arbetet av motverkande av våldsbejakande extremism.
- Driva, utveckla, delta i och följa upp kommunens övergripande arbete utifrån kommunens styrdokument och lokala samverkansöverenskommelser samt handlingsplaner.
- Samverka internt inom kommunen och externt med myndigheter, andra kommuner och andra aktörer inom området.
- Omvärldsbevakning inom kunskapsområden.
- Framtagning och implementering av styr- och stöddokument.
Rollen är både operativ och strategisk, vilket gör att du ibland snabbt behöver växla fokus beroende på sammanhang.
Vi söker dig som har:
- Relevant akademisk utbildning inom statsvetenskap, säkerhet/krisberedskap eller annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Goda kunskaper inom ett eller flera av följande områden: förebyggande arbete mot organiserad brottslighet, våldsbejakande extremism och/eller välfärdsbrottslighet
- Dokumenterad erfarenhet av utredningsarbete, projektledning eller analysarbete kopplat till strategisk styrning
- Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
Meriterande är om du har:
- Erfarenhet av samordnande arbete
- Erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet
- Kunskap om kommunal verksamhet och tillämplig lagstiftning inom området
- Erfarenhet av säkerhetsfrågor kopplat till personalsäkerhet
- Erfarenhet av att skriva styrdokument, handlingsplaner och rutiner
- Vana att hålla presentationer och utbildningar inför grupper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Vi söker dig som är analytisk, lösningsorienterad och har lätt för att sätta dig in i nya frågor. Du arbetar självständigt och strukturerat, men är samtidigt flexibel och kan hantera förändrade förutsättningar, exempelvis till följd av nya lagstiftningar eller politiska beslut. Du har en god samarbetsförmåga och ett förtroendeingivande arbetssätt. Vi ser gärna att du är pedagogisk, kan skapa engagemang och bidrar till utveckling både för dig själv och verksamheten.
Vi erbjuder
Upplands-Bro kommun har den lilla kommunens fördelar med bland annat korta beslutsvägar och stor möjlighet att vara delaktig i arbetets utveckling. Utgångspunkten för våra uppdrag är den gemensamma arbetsplatsen, där vi tillsammans utvecklar verksamheten och skapar förutsättningar för samarbete. Vi har system som möjliggör arbete på distans i överenskommelse med chef och när verksamheten tillåter. Kommunen arbetar aktivt för att öka jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna, varför vi gärna ser sökande som bidrar till detta. Läs mer om kommunen som arbetsgivare https://www.upplands-bro.se/arbete-och-lediga-jobb/upplands-bro-som-arbetsgivare.html.
Om tjänsten:
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen:
Du ansöker enkelt genom att bifoga CV men utan personligt brev. Du svarar istället på våra urvalsfrågor. Urval och intervjuer sker efter annonseringsperioden. Innan anställning är aktuell görs en bakgrundskontroll genom en tredjepartsleverantör samt säkerhetsprövning.
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan senast 28 september 2025. Välkommen till Upplands-Bro kommun!
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet. Ersättning
