Säkerhetssamordnare till Regeringskansliets säkerhetsavdelning
Regeringskansliet / Säkerhetsjobb / Stockholm Visa alla säkerhetsjobb i Stockholm
2025-12-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Regeringskansliet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Ekerö
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Sektionen för Departementsäkerhet, RK Säkerhet, Förvaltningsavdelningen
Vill du bidra till Regeringskansliets viktiga säkerhetsarbete? Vi söker dig som är en säkerhetsgeneralist med erfarenhet av säkerhetsarbete i säkerhetskänslig verksamhet. Hos oss får du en central roll i Regeringskansliets säkerhetsarbete och möjlighet att arbeta brett inom säkerhet och säkerhetsskydd - och samtidigt bidra till Sveriges morgondag.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Vid enheten för säkerhetssamordning finns dels sektionen för departementsäkerhet, dels säkerhetsavdelningens ledningsstöd. Enheten ansvarar bl.a. för styrning, stöd och samordning i frågor som rör säkerhetsarbetet i Regeringskansliet. Enheten biträder även Regeringskansliets säkerhetsskyddschef i det övergripande säkerhetsskyddsarbetet och arbetet med säkerhetsskyddsanalys.
Som säkerhetssamordnare på sektionen för departementsäkerhet kommer du framför allt att arbeta med att ge rådgivning och stöd till departementen, Förvaltningsavdelningen och Statsrådsberedningen i säkerhetsfrågor, både gällande verksamhetsskydd och säkerhetsskydd.
I arbetet ingår att göra säkerhetsbedömningar ur olika perspektiv, ibland med koppling till Nato och EU. Du kommer även att genomföra säkerhetsprövningar, delta i arbetet med säkerhetsskyddsanalyser och hålla i utbildningar inom säkerhetsområdet. Utöver detta kommer du även att arbeta med incidenthantering. Du representerar verksamheten i möten med interna och externa samverkanspartners.
Läs mer om vår verksamhet på: www.regeringen.se. Publiceringsdatum2025-12-15Bakgrund
Du har för verksamheten relevant högskoleutbildning eller annan utbildning inom säkerhetsområdet i kombination med arbetslivserfarenhet som är relevant för befattningen. Har du genomgått säkerhetsskyddsutbildning är det meriterande. Du har aktuell och relevant erfarenhet av säkerhetsarbete inom säkerhetskänslig verksamhet och kunskap om de författningar som styr säkerhets- och säkerhetsskyddsarbetet. Du har även erfarenhet av att utbilda och ge presentationer inom säkerhetsområdet
Det är meriterande om du har erfarenhet av handläggande arbetsuppgifter i Regeringskansliet och har kännedom om Regeringskansliets organisation och arbetsformer. Det är även meriterande med erfarenhet av att genomföra säkerhetsprövningsintervjuer samt med erfarenhet av arbete med säkerhetsskyddsanalys. God kännedom om statstjänstemannarollen är också meriterande.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är ett krav.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling och resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras. Vi ser även att du har en förmåga att skapa förtroendefullt samarbete på alla nivåer både internt och externt samt att du värdesätter goda relationer. Gott omdöme och hög integritet är en självklarhet för rollen. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.
Läs mer på: Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.seÖvrig information
Tjänsten är en eller flera tillsvidareanställningar med sex månaders provanställning som start. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder kontakta Annemari Klaric som är sektionschef på 08-405 57 50. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Siri Hågefalk på 08-405 87 83. Frågor om tjänsten kan inte besvaras 23: december till 1:a januari. Fackliga kontakter är Johan Strokirk för Saco och Jan Wahlström för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 5:e januari.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Förvaltningsavdelningen ansvarar för myndighetsövergripande frågor som förändrings- och förnyelsearbete, ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, kommunikation, säkerhet, it, bibliotek, arkiv och registratur samt för den gemensamma servicen i Regeringskansliet. Ersättning
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831) Jobbnummer
9643568