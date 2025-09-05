Säkerhetssamordnare till Mälarbanan
2025-09-05
Vill du vara med och bidra till en mer attraktiv, hållbar och effektiv infrastruktur?
Infranord erbjuder dig ett varierat arbete med omväxlande miljö där du själv kan vara med och påverka din arbetsdag. Med lång erfarenhet, hög kompetens och nya idéer driver Infranord utvecklingen av dagens och morgondagens järnvägar.
Vår kultur präglas av samarbete, engagemang och lösningsorientering, alltid med säkerhet och kvalitet i fokus.
I rollen som Säkerhetssamordnare får du en nyckelroll där du både arbetar strategiskt och operativt för att säkerställa att våra projekt bedrivs med högsta fokus på säkerhet och arbetsmiljö.
Du är ett viktigt stöd till projektorganisationen och har en aktiv dialog med våra beställare i frågor som rör arbetsmiljö, elsäkerhet och trafiksäkerhet. Genom din kompetens och ditt engagemang bidrar du till att skapa säkra arbetsplatser där människor trivs och utvecklas. Du kommer att vara placerad i ett av våra underhållskontrakt och har en central roll i ditt arbete mot Divisionsstöd och säkerhetsfunktionen. Du rapporterar till platschef.
Dina ansvarsområden inkluderar bland annat:
* Upprätta och utveckla arbetsmiljöplaner, säkerhetsplaner och riskbedömningar
* Delta i möten med beställare om arbetsmiljö och säkerhet
* Säkerställa att säkerhetsbestämmelser kommuniceras och följs
* Hantera behörigheter för intern och inhyrd personal
* Stötta arbetsledare i planeringen av säkerhetsåtgärder
* Följa upp arbetsplatskontroller och avvikelser
* Bistå platschef vid utredning av händelser och åtgärdsförslag
* Säkerställa att projektet följer interna rutiner, lagkrav och beställarens kravKvalifikationer
För att lyckas i rollen som säkerhetssamordnare ser vi att du har en godkänd gymnasieutbildning. Du har även en eftergymnasial utbildning inom BEST järnväg, arbetsmiljö, kvalitet eller annan relevant inriktning. Alternativt har du motsvarande erfarenhet från arbetslivet.
Du har arbetat minst två år inom järnvägs- eller entreprenadbranschen och har grundläggande kunskap om de lagar, regler och föreskrifter som gäller för säkerhet och arbetsmiljö. Du har B-körkort. Du uttrycker dig väl i både tal och skrift och har goda kunskaper i Officepaketet. Du är van att arbeta i projekt och har en grundläggande förståelse för anbudsarbete. Utöver detta har du en allmän teknisk förståelse för järnväg.
Som person trivs du med många kontaktytor och samarbetar gärna med andra. Du har ett affärsmässigt förhållningssätt och arbetar strukturerat.
Säkerhetssamordnare är en ny roll på Infranord där du får möjlighet att driva, projektleda och utveckla nya processer och arbetssätt. Ta chansen och sök en roll med ett viktigt uppdrag där syftet är att förebygga risker och stärka säkerheten i en högriskbransch med en samhällsviktig funktion.
ÖVRIGT
Infranord är Sveriges största järnvägsentreprenör och en växande aktör i Norge. Vi bygger och underhåller järnvägen med hög kompetens, lång erfarenhet och ett starkt fokus på säkerhet och kvalitet. Vi finns på över 70 orter och är cirka 1 600 medarbetare varav 75 procent arbetar i produktionen. Främst som tekniker inom bana, el, signal och tele. Vi har en omsättning på 5 miljarder kronor och vi ägs av svenska staten.
Varför jobba hos oss? Vi erbjuder dig en utvecklande roll där du får växa tillsammans med erfarna kollegor. Du kommer få möjlighet att påverka både projekt och din egen karriärutveckling.
Ta chansen och sök! Urval sker löpande. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss.
Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsgivare och välkomnar därför alla med sin ansökan. Våra medarbetare förväntas vara goda förebilder och bidra till en hållbar arbetsmiljö där alla respekteras för den de är. Vid urvalet lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I vår rekryteringsprocess genomför alla nyanställningar alkohol- och drogtester.
En del tjänster hos oss innebär placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning kan därför komma att genomföras i enligt med Säkerhetsskyddslagen (2018:585) före beslut om anställning.
Mer information om oss finns på https://www.infranord.se/ Ersättning
