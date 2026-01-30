Säkerhetssamordnare till kommunstyrelsens förvaltning
2026-01-30
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Kommunstyrelsens förvaltning är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och fungerar som kansli åt kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och valnämnden. Med cirka 130 medarbetare driver vi strategiska frågor i hela organisationen., samordnar kommunövergripande arbete och stöttar både den politiska ledningen och övriga förvaltningar. Förvaltningen består av kommunledningskontoret, ekonomi och styrning, HR och lön, IT och digitalisering, kommunikation samt näringsliv och marknad.
Som säkerhetssamordnare tillhör du kommunstyrelsens förvaltnings kommunledningskontor och Trygghets- och säkerhetsenheten. På enheten arbetar 8 medarbetare med frågor avseende krisberedskap, civilt försvar, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete samt informationssäkerhet och intern säker och säkerhetsskydd
Mjölby kommun söker nu efter förstärkning inom området intern säkerhet och frågor som personssäkerhet (hot och våld), kamerabevakning samt risk- och sårbarhetsanalyser inom fysisk säkerhet. Tjänsten är placerad i Mjölby kommun men kommunen samverkar i trygghets- och säkerhetsfrågor med Boxholms och Ödeshögs kommuner. Det innebär att delar av ditt arbete kommer att omfatta även Boxholm och Ödeshög.
Vill du vara en viktig del i att göra Mjölby kommun till en ännu tryggare och säkrare plats?
Som säkerhetssamordnare har du det övergripande ansvaret för att driva, samordna och utveckla kommunernas interna säkerhetsarbete. Du arbetar strategiskt och operativt för att stärka säkerhetsmedvetandet i kommunens verksamheter och bidra till en trygg och säker organisation.
I uppdraget ingår att ge stöd till verksamheterna i frågor som rör hot och våld, person- och fysisk säkerhet, bevakning, larmhantering samt andra trygghetsskapande åtgärder. Du fungerar som rådgivare och bollplank till chefer och arbetsgrupper inom intern säkerhet i samtliga tre kommuner.
Som säkerhetssamordnare är du med och tar fram och vidareutveckla styrdokument och rutiner, genomföra kartläggningar och riskanalyser samt driva utvecklingsprocesser och projekt inom säkerhetsområdet. I rollen kommer du representera kommunen genom att leda eller delta i både interna och externa nätverk och samverkansforum.
I rollen ingår även att vara en stödjande funktion vid säkerhetsrelaterade frågor som allmänna val, välfärdsbrott, pågående dödligt våld samt säkerhetsrelaterade upphandlingar.
Du har ett nära samarbete med kollegor inom krishantering, civilt försvar, trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete, där vi tillsammans bidrar till helheten och stöttar varandras arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskole-/universitetsutbildning med inriktning mot trygghets- och säkerhetsområdet, eller annan utbildning alternativt motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har erfarenhet av att arbeta operativt och/eller strategiskt med trygghets- och säkerhetsfrågor och är van att leda utan att vara chef, delta i utvecklingsarbete och genomföra utbildningar inom området. Du har även erfarenheter av att ha arbetat med till exempel riskhantering och frågor inom personsäkerhet. B-körkort krävs för tjänsten.
För tjänsten är det meriterande om du tidigare arbetat i en politiskt styrd organisation och/eller jobbat några år med internt säkerhetsarbete inom offentlig verksamhet.
Som person har du förmågan att arbeta såväl självständigt som i samverkan med andra. Du har god analytisk förmåga och kan kommunicera på ett tydligt sätt både muntligt och skriftligt. Du tänker strategiskt och arbetar målinriktat och långsiktigt, samtidigt som du snabbt kan anpassa dig till nya eller förändrade situationer som kan dyka upp i arbetet.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
ÖVRIGT
Vår kommun är expansiv med cirka 28 824 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb.
Enligt avtal.
Detta är ett heltidsjobb.
Mjölby kommun, Kommunstyrelsens förvaltning
Säkerhetschef
