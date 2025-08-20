Säkerhetssamordnare till Farsta stadsdelsförvaltning
2025-08-20
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vår del av staden ligger mellan sjöarna Drevviken och Magelungen. Här arbetar Farsta stadsdelsförvaltning, 1400 engagerade medarbetare som nu behöver en ny kollega. Hos oss får du nära till både tunnelbana och pendeltåg, butiker och restauranger. Och nära till ett bad på sommaren och långfärdskridskor på vintern.
Välkommen till oss
Stabsenheten har i uppdrag att stötta förvaltningsledning och verksamheterna i deras uppdrag och vi ansvarar för förvaltningens strategiska planering och styrning.
I stabens uppdrag ingår att leda och samordna horisontell samverkan inom flera områden samt att bidra i styrningen utifrån stadsgemensamma program såsom säkerhetsprogram.
Vi söker nu en säkerhetssamordnare som ingår i stabsenheten. I enheten får du kollegor som arbetar inom funktionerna kommunikation, nämndkansli, arkiv, it, informationssäkerhet, samordning för styrning och ledning samt internservice. Du kommer även arbeta nära förvaltningens olika verksamheter, trygghetssamordnaren och preventionssamordnaren.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en kvalificerad och omväxlande roll där du arbetar brett som säkerhetssamordnare med samordningsansvar för kris- och beredskapsfrågor. Du tillhör stabsenheten och arbetar nära och på uppdrag av förvaltningsledningen. Du rapporterar till enhetschef.
Vi tillämpar flextid och friskvårdsbidrag. Du kan även förmånligt köpa träningskort till Stockholms stads simhallar gym och träningsanläggningar. Du erbjuds möjlighet till semesterväxling. Läs gärna mer om våra förmåner inom staden här.
Din roll
Som säkerhetssamordnare ansvarar du för förvaltningens arbete med säkerhetsfrågor. Rollen innebär att du arbetar brett med säkerhetsfrågor både administrativt, operativt och strategiskt. Arbetet utgår från staden säkerhetsprogram och omfattar:
Systematiskt säkerhetsarbete (risk- och sårbarhetsarbete, samverkan och geografiskt områdesansvar samt utbildning)
Samordningsansvar för krisberedskap och civilt försvar
Systematiskt brandskydd
Olycksförebyggande arbete
Personsäkerhet
Innebär i praktiken att du ansvarar för att:
Samordna krisberedskap och krishantering
Samordna förvaltningens grupp för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM-gruppen) vid kris eller allvarliga händelser
Samordna arbete med civil beredskap
Samordna och upprätta förvaltningens risk- och sårbarhetsanalyser samt kontinuitetsplaner
Samordna förvaltningens arbete med systematiskt brandskyddsarbete
Skriva remissvar och tjänsteutlåtanden till nämnd
Samverka inom staden samt med externa aktörer och agera som förvaltningens representant i nätverk
Hålla säkerhetsövningar
Genomföra utbildnings-, informationsinsatser och övningar inom ditt ansvarsområde.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
För tjänsten relevant eftergymnasial utbildning
Erfarenhet av att samordna och arbeta systematiskt med krisberedskap och krishantering
Dokumenterad relevant erfarenhet av att självständigt driva processer och implementera arbetssätt. Exempelvis processer och arbetssätt för risk- och sårbarhetsanalyser och stabsmetodik.
Arbetat i relevant roll, exempelvis som utredare, strateg eller säkerhetssamordnare, i offentlig verksamhet
Mycket god förmåga att kommunicera i både i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Arbetat med civil beredskap, systematiskt brandskyddsarbete och kontinuitetsplanering.
Arbetat i en samordnande och förvaltningsövergripande roll inom kommun, gärna inom Stockholms stad.
Säkerhetsrelaterade utbildningar
För att trivas i rollen ser vi att du är självgående och tar ansvar för ditt arbete. Du strukturerar, prioriterar och driver dina uppgifter. Du är flexibel och anpassar ditt förhållningsätt efter nya omständigheter och har förmåga att styra om arbetsuppgifter utifrån ändrade prioriteringar. Du är stabil, lugn och kontrollerad även i pressade situationer och kan behålla ett realistiskt perspektiv och fokusera på rätt saker. Du har en god samarbetsförmåga och bidrar till samarbete genom ett öppet, tillmötesgående och problemlösande förhållningsätt. Du har en god förståelse för hur människor tar till sig kunskap utifrån olika förutsättningar och du anpassar ditt sätt att förmedla budskap och följer upp.
Vid intervjun kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper, motivation och engagemang för tjänsten.
Vid intervjun kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper, motivation och engagemang för tjänsten.

Känner du igen dig i ovanstående beskrivning och är intresserad av en ny utmaning? Då vill vi veta mer om dig, välkommen med din ansökan!
I denna rekryteringsprocess behöver du inte bifoga personligt brev, däremot vill vi att du besvarar de frågor som du får ta del av när du skickar in din ansökan. Dina svar på frågorna kommer ligga till grund för det första urvalet. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt cv.
Rekryteringsprocessen består av intervjuer, arbetsprov samt referenstagning.
I denna rekryteringsprocess kan säkerhetsklassning förekomma.
Tillsättning av tjänsten sker förutsatt att erforderliga beslut fattas.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
