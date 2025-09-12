Säkerhetssamordnare till Danderyds kommun
2025-09-12
Nu söker vi dig som vill arbeta som Säkerhetssamordnare på kommunledningskontorets avdelning för digitalisering och säkerhet, placerad i Djursholms slott eller Mörby centrum. Som anställd erbjuds du möjlighet att efter överenskommelse med din chef arbeta till viss del av arbetstiden på distans där så bedöms möjligt.
Du kommer att ingå i Trygghets- och säkerhetsenheten som leds av Säkerhetschef. Trygghets- och säkerhetsenheten svarar för kravställning, samordning och stöd i processer rörande bland annat krisberedskap och civilt försvar, trygghet och brott i kommunen, informationssäkerhet, dataskydd, fysisk säkerhet, säkerhetsskydd, brandskydd, hot och våld, visselblåsarfunktion samt försäkringsfrågor.Publiceringsdatum2025-09-12Arbetsuppgifter
I din roll som Säkerhetssamordnare är du ansvarig för att handlägga, driva, stödja och utveckla kommunens säkerhetsarbete både strategiskt och operativt.
Som Säkerhetssamordnare bidrar med expertis inom ditt ämnesområde under säkerhetschefens ansvar, och som en del av tjänsten arbetar du med trygghetshandläggning, men ska också kunna stödja övrigt arbete inom hela beredskaps-, säkerhetsskydds-, trygghets-, och säkerhetsområdet. I din roll samordnar du kommunens säkerhetsarbete genom chefer och andra nyckelpersoner i samråd med kommunens olika förvaltningar. Samverkan sker även med andra kommuner och statliga myndigheter. Du rapporterar till Säkerhetschefen.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av att:
* etablera ett systematiskt arbetssätt och samordna kommunens arbete mot välfärdsbrottslighet.
* genomföra och samordna trygghetsaktiviteter.
* genomföra internutredningar och hantera visselblåsarärenden
* stödja i arbetet med hanteringen av hot och våldoch stödja i hot- och våldärenden.
* handlägga och stödja verksamheterna vid händelser föranledda av brottslighet i kommunen.
* öka säkerhetsmedvetandet i kommunens förvaltningar genom att vägleda, informera och utbilda inom det egna expertområdet.
* stödja i arbetet med kommunens säkerhetsskyddshandläggning, och vara operatör i signalskyddsorganisationen.
* vara uppdaterad om förändringar i lagstiftning och händelser i omvärlden inom det egna expertområdet.
* författa styr- och stöddokument, och hantera remisser inom säkerhetsområdet.
* kunna ingå i kommunens TiB organisation och krisorganisation.Kvalifikationer
Vi söker dig med:
* relevant högskoleutbildning, eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren finner likvärdig.
* god skriftlig och verbal kommunikativ förmåga, du uttrycker dig obehindrat på svenska i tal och skrift.
* flera års erfarenhet av arbete inom trygghets- och säkerhetsområdet eller liknande arbetsuppgifter.
* erfarenhet av handläggning inom områdena hot- och våld, välfärdsbrottslighet, brottsutredningarbete eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
* god kunskap om brottslighet och kriminalitet och styrande lagstiftning på området, samt offentlighet- och sekretesslagen samt säkerhetsskyddslagen.
* erfarenhet av att leda samordnings- eller projektarbete och att implementera myndighetsövergripande åtgärder.
* vana av att upprätta styrdokument, riktlinjer och rutiner.
Det är meriterande om du har:
* erfarenhet av att handlägga ärenden i en offentlig förvaltning.
* erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete.
* erfarenhet av att leda arbete med riskanalyser.
* kunskap om dataskyddsarbete.
Vi söker dig som är ansvarstagande, strukturerad och samarbetsorienterad som arbetar enligt en tydlig process. Som person är du bra på att se sammanhang och lösa komplexa frågor och är självgående. Vidare är du analytisk med nivå- och perspektivförståelse. Mycket av det värde vi skapar sker tillsammans med andra, så det är av mycket stor vikt att du har en mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga men även har den integritet som arbetet kräver. Du har ett bibehållet lugn och prestigelöst förhållningssätt i de olika situationer du ställs inför. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Före beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras, då befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Säkerhetsprövningen för denna befattning innefattar en registerkontroll och en särskild personutredning inkluderat en bakgrundskontroll. För anställning krävs svenskt medborgarskap. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
ÖVRIGT
