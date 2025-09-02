Säkerhetssamordnare till Arrangemangenheten i Malmö stad
Malmö kommun / Säkerhetsjobb / Malmö Visa alla säkerhetsjobb i Malmö
2025-09-02
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252093 Publiceringsdatum2025-09-02Dina arbetsuppgifter
I rollen som säkerhetssamordnare får du möjligheten att leda och utveckla säkerhetsarbetet vid några av Malmös största och mest uppskattade evenemang. Du bidrar med trygghet, struktur och engagemang - samtidigt som du samarbetar kreativt med kollegor, myndigheter och andra aktörer för att skapa arrangemang som både är säkra och minnesvärda.
Som säkerhetssamordnare har du en nyckelroll i planeringen och genomförandet av de arrangemang som produceras av Arrangemangsenheten, där Malmöfestivalen är det största och mest omfattande. Du driver självständigt arbetets olika delar, från riskbedömningar till beställningar och budget.
I projektgrupperna bidrar du med din
kunskap inom säkerhet och beredskap och du samarbetar nära med myndigheter och andra viktiga aktörer för att skapa trygga och väl samordnade arrangemang.
Under genomförandet leder du det operativa säkerhetsarbetet på plats och bidrar med struktur, engagemang och trygghet i en miljö som ofta är både dynamisk och kreativ. Rollen innebär också att hålla i möten och presentationer där du förmedlar planer och beslut på ett tydligt och respektfullt sätt till kollegor, samarbetspartners och externa intressenter.Kvalifikationer
Yrkeskompetens
Vi söker dig med en relevant eftergymnasial utbildning inom säkerhet, risk- och krishantering, samhällsskydd eller annan likvärdig utbildning. Du har minst fem års erfarenhet av kvalificerat arbete med arrangemang och/eller säkerhetsfrågor och är trygg i att leda komplexa processer med många aktörer. Hos oss får du använda din erfarenhet för att skapa trygga, välplanerade och engagerande evenemang för en bred publik.
Det är meriterande om du arbetat med crowd management, personsäkerhet, brandskydd, fordonshinder (HVM) eller tekniska system som kamerabevakning och kommunikationsradio. Även erfarenhet av krisledning, stabsarbete, projektledning, säkerhetsplanering, logistik eller bokning av artister och innehåll är värdefullt. Har du dessutom erfarenhet från offentlig sektor ser vi det som en tillgång.
Personlighet
Vi söker dig som trivs i samarbete och bidrar till en positiv laganda. Du har en analytisk förmåga som gör att du ser helheten men också hittar lösningar på komplexa frågor. Din kommunikation är tydlig och skapar förtroende. I pressade situationer behåller du lugnet, hjälper andra att fokusera och leder gruppen med trygghet och riktning.
Kunskaper
Du uttrycker dig väl på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt, och har goda kunskaper i MS Word, Excel och PowerPoint som du använder i ditt dagliga arbete.
Om arbetsplatsen
Arrangemangenheten är en av flera enheter på avdelning för offentlig miljö som har i uppdrag att utveckla, förvalta, förnya, upplåta, reglera och aktivera den befintliga staden. Enheten har som fokus att arbeta med arrangemang och arrangemangsutveckling i stadens offentliga och består av 61 anställda varav ingenjörer, projektledare, projektkoordinatorer och assistenter som präglas samarbetsvilja, respekt, engagemang och kreativitet.
Fastighets- och gatukontoret äger, utvecklar och förvaltar stadens mark på uppdrag av tekniska nämnden och har som fokus att möjliggöra ett gott stadsliv för Malmöborna och stadens näringsliv.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform:Visstidsanställning (Vikariat) Preliminärt tom 1-okt-2026
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Enhetschef
Erland Weerasinghe erland.w@malmo.se 040-342166 Jobbnummer
9488706