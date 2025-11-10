Säkerhetssamordnare sökes av Göteborgs Spårvägar
2025-11-10
Om jobbet
Har du en utbildning inom säkerhetsområdet? Har du arbetat med riskhantering och vill vara drivande i Göteborgs Spårvägars säkerhetsarbete med fokus på krisberedskap och civilt försvar? Då kan du vara den vi söker!
Som säkerhetssamordnare med inriktning på krisberedskap och civilt försvar blir du en del av bolagets säkerhetsenhet, där kompetenser inom flera säkerhetsområden samverkar.
Din roll är central i det gemensamma arbetet för att utveckla och upprätthålla stadens beredskap samt säkerställa att verksamheten följer gällande lagar, regler och Göteborgs stads riktlinjer inom området.
Även om ditt huvudansvar kommer omfatta krisberedskap och civilt försvar kommer du tillsammans med kollegor inom IT- och informationssäkerhet, fysisk säkerhet, brandskydd - och dataskydd behöva stötta i enhetens hela uppdrag.
Du rapporterar direkt till säkerhetschefen, som i sin tur rapporterar till VD.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
- Driva riskhanteringsarbete
- Driva och samordna arbetet med bolagets planering inför kris och höjd beredskap
- Genomföra utbildningar och övningar
- Utgöra stöd till, samt utveckla, bolagets TiB-funktion
- Ansvara för samverkan med externa parter inom trygghet- och säkerhetsområdet
- Utgöra myndighetskontakt i säkerhetsfrågor
Vi värnar om samarbete och prestigelöshet där kunskapsöverföring och ett stöttande klimat mellan oss kollegor ger goda förutsättningar för att lyckas med våra uppdrag.
Arbetstiden är förlagd till helgfria vardagar, 40 timmar i veckan. Vi tillämpar flextid. När verksamheten tillåter finns viss möjlighet till distansarbete.
Om dig
Vi söker dig som är driven, tar initiativ och ansvar för att arbetet går framåt, oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra. Tack vare din förmåga att arbeta strukturerat levererar du enligt uppsatta mål samtidigt som du har förmåga att driva på andra. Du är trygg i din kompetens och har god förmåga att samarbeta med olika typer av intressenter, såväl internt som externt. Din analytiska förmåga möjliggör att du ser samband och kan föreslå möjliga lösningar på komplexa problem.
Du har förmågan att behålla lugnet i pressade situationer och är trygg i de beslut du fattat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.
Du har också:
- Eftergymnasial utbildning inom trygghet och säkerhet eller annan utbildning arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Arbetserfarenhet av riskhantering och riskbedömning
- Erfarenhet inom området krisberedskap och civilt försvar
- Goda digital kompetens inom Office 365
- Mycket goda kunskaper i svenska, tal och skrift
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av informationssäkerhet
- Erfarenhet av kontinuitetshantering
- Erfarenhet av att hålla i utbildnings- och övningsverksamhet
- Erfarenhet av stabsarbete
För en rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess använder vi oss sig av webbaserade urvalstester i rekryteringsprocessen. Var därför extra uppmärksam på din e-post då det är så vi kontaktar dig.
Vi är en drogfri arbetsplats och tillämpar alltid drogtest vid nyanställning. Ett godkänt sådant är krav för anställning.
Vårt föreslagna lönespann för tjänsten är 45 000 - 50 000 kronor. Slutgiltig lön beror på hur väl de uppsatta kraven för tjänsten uppfylls.
Låter det fortfarande intressant? Varmt välkommen att skicka in din ansökan.
Provanställning sex månader tillämpas.
ÖvrigtVi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Du som gått vidare i rekryteringsprocessen kommer efter avslutad rekrytering att bli kontaktad för en digital kandidatenkät kring din upplevelse av processen.
Till annonsförsäljare och bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Göteborgs Spårvägar har upphandlade avtal.
Göteborgs Spårvägar har satt Göteborg i rörelse sedan 1879. Med 125 miljoner spårvagnsresor per år är vi idag den största operatören av kollektivtrafik i Göteborgsregionen. Vi arbetar varje dag, året om för att ge våra resenärer en trygg och säker resa till jobb, skola och fritid. Vill du följa med på vår kvalitetsutvecklingsresa till en spårvägsresa i världsklass? Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
