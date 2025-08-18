Säkerhetssamordnare på SiS-hem utanför Uppsala
Dina arbetsuppgifter
Som säkerhetssamordnare har du en viktig roll i institutionens systematiska säkerhetsarbete där du samordnar, planerar, genomför och följer upp säkerhetsarbetet på institutionen.
Dina arbetsuppgifter innefattar:
• att jobba operativt med säkerhetsrelaterade frågor exempelvis genom att utföra risk- och säkerhetsbedömningar
• att ansvara för att samordna implementeringen och framtagande av lokala rutiner, anvisningar och åtgärdsplaner inom säkerhetsområdet.
• att säkerställa kvalitet samt samordna incidenter inkomna till händelserapporteringssystem (ISAP) samt bistå institutionsledning med aktuell lägesbild.
• att samordna det drogförebyggande arbetet på institutionen.
• att samordna institutionens informationssäkerhetsarbete.
• att vara kontaktperson för underrättelseinformation från myndighetens nationella säkerhetsavdelning samt mot andra myndigheter.
• att vara delaktig i introduktion, utbildningar och övningar inom säkerhetsområdet.
Som säkerhetssamordnare jobbar du nära Institutionschef och Administrativ chef men kommer även samarbeta med säkerhetsavdelningen centralt och med övriga säkerhetssamordnare i myndigheten. Med systematik, pedagogik och god samverkansförmåga blir din främsta uppgift att öka säkerhetsmedvetandet hos alla medarbetare. Målet är trygga ungdomar och medarbetare i säkra lokaler. Tjänsten är placerad på institutionens Administration där du kommer dela lokaler med trevliga kollegor, men regulbundna besök på institutionens avdelningar och kontinuerligt kontakt med Enhetschefer kring säkerhetsfrågor ingår i arbetsuppgifterna.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en utbildning inom säkerhetsområdet, eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du skall ha erfarenhet av säkerhetsarbete och du trivs med att utveckla rutiner och arbetssätt, helst på myndighets nivå. Erfarenhet av att hantera incidenter och allvarliga händelser är ett krav. Du skall ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och ha praktisk erfarenhet inom områdena övning, utbildning och risk- och säkerhetsbedömningar.
Har praktisk erfarenhet inom områdena övning, utbildning och risk- och säkerhetsbedömningar. Du har även god datorvana (Officepaketet) och gärna erfarenhet av arbete med databaser. Viss erfarenhet av teknisk fysiskt säkerhetsarbete, samt erfarenhet av att arbeta med tvångsvård eller frihetsberövande och erfarenhet av arbete inom SiS och kriminalvården är meriterande.
Som person är du ansvarsfull, kreativ, positiv och har stor vilja och förmåga att utveckla dig själv och andra. Du är en problemlösare som är strukturerad och trivs med att arbeta både självständigt och i grupp. Du tar ett stort ansvar för ditt arbete och du har en god samarbetsförmåga. Vidare är du analytiskt och pedagogiskt lagd. Vi ställer höga krav på ditt säkerhets- och sekretessmedvetande.
Stor vikt kommer att läggas vid den personliga lämpligheten.
Tjänsten kan komma att bli säkerhetsklassad.
Körkort är ett krav då resor ingår i tjänsten.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2025-09-08. Skicka in CV, personligt brev samt samtliga intyg som förstärker dina utbildningar.
Intevjuer sker löppande. Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
