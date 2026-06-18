Säkerhetssamordnare med säkerhetsteknisk inriktning
Nationalmuseum / Säkerhetsjobb / Stockholm Visa alla säkerhetsjobb i Stockholm
2026-06-18
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Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid. Nationalmuseum tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Testning och säkerhetsprövning kan komma att ske innan anställning. Intervjuer kommer att ske löpande under rekryteringsprocessen.
Nationalmuseum är en statlig myndighet med ca 160 anställda som har i uppdrag att främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Samlingarna visas i huvudbyggnaden på Blasieholmen, Stockholm och på ytterligare ett 20-tal besöksmål bl a Gripsholms slott, Läckö slott, Nationalmuseum Jamtli i Östersund samt Gustavsbergs Porslinsmuseum. Nationalmuseum bedriver också utställnings-, program-, forsknings- och publikationsverksamhet samt utlåningsverksamhet.
Vi strävar efter att vara ett museum där alla kan känna sig välkomna och erbjuder en bred verksamhet på plats likväl som digitalt. Genom att ge samtida perspektiv på historien och historiska perspektiv på samtiden ges möjlighet till fördjupade samtal om konst och design för alla åldrar.
Din roll på Nationalmuseum
Som en del av säkerhetsenheten kommer du att upprätthålla och utveckla säkerhetsarbetet på myndigheten och på så sätt bidra till Nationalmuseums verksamhet och mål. Säkerhetsenheten ingår i museets förvaltningsavdelning och ansvarar för Nationalmuseums totala säkerhet avseende besökare, medarbetare, föremål, byggnader och information.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Som säkerhetssamordnare med särskild kompetens inom säkerhetsteknik & brand ansvarar du för att kvalitetssäkra, förvalta och utveckla museets säkerhetslösningar.
Du kommer ansvara för/arbeta med att:
upprätthålla en trygg och säker miljö för besökare, medarbetare, föremål, byggnader och information genom tekniska lösningar.
säkerställa att rutiner och arbetssätt uppfyller verksamhetens behov
identifiera och analysera säkerhetsrisker som rör tekniska system och information, samt planera relevanta åtgärder.
säkerhetsteknisk utrustning (passersystem, larm, kamerabevakning, portar och dörrmiljöer) fungerar och underhålls på ett korrekt sätt
planera och initiera uppgraderingar, byten och installationer av teknisk utrustning
följa upp service- och leverantörsinsatser
systematiskt brandskydd, samt brandteknisk utrustning fungerar och uppfyller standard och krav
följa upp säkerhetsarbetet, utveckla och genomföra förbättringsåtgärder
följa omvärldsutvecklingen och säkra följsamhet gentemot lagar/förordningar, föreskrifter och standards
En viktig del av arbetet är att föra en regelbunden dialog med resten av teamet. Tillsammans ansvarar ni för att säkerhetsarbetets delar koordineras och fungerar som helhet.
Din kompetens och erfarenhet - krav
Erfarenhet eller utbildning inom säkerhetsteknik, systemteknik, fysisk säkerhet, riskhantering, brandskydd eller annat närliggande område
3 års erfarenhet av arbete kopplat till installation, utveckling eller förvaltning av säkerhetsteknik
God kunskap om standarder, riktlinjer och regelverk inom säkerhetsteknik, såsom passersystem, larm, kameraövervakning, lås- och dörrmiljöer
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Vana och förmåga att dokumentera, skriva instruktioner och förmedla komplexa tekniska samband vidare internt och externt.
Din kompetens och erfarenhet - meriterande
Erfarenhet av säkerhetstekniskt arbete inom kulturarvssektorn eller annan miljö med särskilda krav på skydd av värdefulla föremål och byggnader
Erfarenhet av informationssäkerhet, systemförvaltning och utveckling av rutiner
Dokumenterad kompetens inom teknisk riskbedömning, analys av säkerhetstekniska lösningar och planering av tekniska åtgärder
Erfarenhet av avtalsuppföljning och leverantörsstyrning inom teknik- eller säkerhetsrelaterade tjänster
God kännedom om kamerabevakning och arbete i bevakningscentral.
Erfarenhet av stabs- och beredskapsarbete
Vid bedömningen lägger vi stor vikt vid de personliga egenskaperna. Vi söker en initiativrik person med högt säkerhetsmedvetande som har god förmåga att arbeta både självständigt och i samverkan med andra. Som person ser vi gärna att du: är prestigelös, kan ta initiativ, tycker om att arbeta i team, har god kommunikations- och anpassningsförmåga och har förmåga att hantera många kontaktytor samtidigt
Vi erbjuder en traditionsrik, kunskapsdriven och dynamisk miljö. Museets verksamhet har stor synlighet i samhället och skapar engagemang hos många människor lokalt, nationellt och internationellt. Vi strävar efter en personalsammansättning som speglar det omgivande samhället och efter en arbetsplats där våra medarbetares bakgrund, erfarenhet, kunskaper och personlighet berikar vår verksamhet.
Beredskap ingår tjänsten.
Välkommen med din ansökan!
VIDARE INFORMATION
om befattningen lämnas av säkerhetschef, sofia.westring@nationalmuseum.se
. Fackliga företrädare är Audrey Lebioda, SACO, Ulla-Maj Saarinen, ST, som båda nås på tfn 08 – 519 53 00 och Bo Gustafsson, SEKO, tfn 0703-78 44 42.
Ansökan i formulär nedan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nationalmuseum
(org.nr 202100-1108)
Museikajen 2 (visa karta
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103 24 STOCKHOLM Arbetsplats
Nationalmuseum Kontakt
Rekryterare
Sofia Westring sofia.westring@nationalmuseum.se Jobbnummer
9971085