Säkerhetssamordnare med polisiär bakgrund

Tenbagger Sweden AB / Säkerhetsjobb / Malmö
2026-01-09


Visa alla säkerhetsjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Tenbagger Sweden AB i Malmö, Helsingborg, Sölvesborg, Karlshamn, Karlskrona eller i hela Sverige

Säkerhetssamordnare/ Säkerhetschef
Skåne län med utgångspunkt Malmö eller Helsingborg.
Vi ser gärna att du har polisiär bakgrund eller annan erfarenhet av personsäkerhetsarbete eller motsvarande. Utbildningsnivån för att vara behörig är minst två års eftergymnasiala studier på heltid.
På grund av den stränga sekretessen kan vi inte delge publik information via denna plattform rörande tjänsten.
Har du polisiär bakgrund eller annan erfarenhet av personsäkerhetsarbete är du välkommen att höra av dig till oss via email.
Vänligen respektera att vi endast tar emot ansökningar via angiven email adress.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
jobb@braliva.se
E-post: jobb@braliva.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan SC MMA".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tenbagger Sweden AB (org.nr 556768-8717)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Braliva

Jobbnummer
9676941

Prenumerera på jobb från Tenbagger Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Tenbagger Sweden AB: