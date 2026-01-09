Säkerhetssamordnare med polisiär bakgrund
2026-01-09
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Helsingborg
, Sölvesborg
, Karlshamn
, Karlskrona
Säkerhetssamordnare/ Säkerhetschef
Skåne län med utgångspunkt Malmö eller Helsingborg.
Vi ser gärna att du har polisiär bakgrund eller annan erfarenhet av personsäkerhetsarbete eller motsvarande. Utbildningsnivån för att vara behörig är minst två års eftergymnasiala studier på heltid.
På grund av den stränga sekretessen kan vi inte delge publik information via denna plattform rörande tjänsten.
Har du polisiär bakgrund eller annan erfarenhet av personsäkerhetsarbete är du välkommen att höra av dig till oss via email.
