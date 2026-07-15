Säkerhetssamordnare med inriktning säkerhet och beredskap
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2026-07-15
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Välkommen till den lilla och styrkebaserade kommunen med stora möjligheter!
Här har du chansen att bidra med samhällsviktiga tjänster, till de vi är till för, tillsammans med dina kollegor. Vi utgår ifrån friskfaktorer och har ett styrkebaserat förhållningssätt som fokuserar på människors samt organisationens styrkor. Det är också det vi kommunicerar och ger återkoppling på. Du ges hållbara arbetsvillkor, förutsättningar att växa och bidra till det kollegiala lärandet. Vi vägleds av utvecklingskraft, stolthet och medmänsklighet och det förväntar vi oss att du också gör.
Om verksamheten
Hylte kommun erbjuder en samhällsviktig verksamhet där trygghet, säkerhet och beredskap står i fokus. Som säkerhetssamordnare tillhör du kommunens nybildade säkerhetsenhet vid kansliavdelningen inom kommunledningsförvaltningen. Enheten består av en säkerhetschef, en trygghetssamordnare, en informationssäkerhetssamordnare och två säkerhetssamordnare, som du blir en av. Inom gruppen har alla sina egna ansvarsområden, men arbetar nära varandra och tar ett gemensamt grepp för att minska sårbarhet och undvika risken för arbete i stuprör.
Enheten driver det strategiska, kommunövergripande arbetet inom säkerhet och beredskap och arbetar nära kommunens olika förvaltningar för att stödja dem i åtgärder inom de områden vi ansvarar för.Publiceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
I rollen som säkerhetssamordnare får du en viktig roll i kommunens arbete med att stärka förmågan inom krisberedskap och civilt försvar, liksom kommunens samlade säkerhetsförmåga. Rollen innebär både operativt genomförande och utveckling av styrning, planering och uppföljning inom säkerhets- och beredskapsområdet.
Du leder, vägleder och utvecklar även arbetet med säkerhetsskydd tillsammans med säkerhetsskyddschefen och fungerar som ett kvalificerat stöd till verksamheterna i säkerhets- och beredskapsfrågor.
Dina arbetsuppgifter kan innefatta t.ex.:
utveckla och förvalta kommunens krigsorganisation
leda arbetet med risk- och sårbarhetsanalys, kontinuitetshantering och annan beredskapsplanering
stödja arbetet med säkerhetsskydd
bidra i kommunens informationssäkerhetsarbete
ta fram styrande dokument, rutiner och beslutsunderlag
följa upp genomförda åtgärder och stödja verksamheterna i deras säkerhetsarbete
planera och genomföra utbildningar, övningar och informationsinsatser
samverka med interna och externa aktörer såsom räddningstjänst, polis, länsstyrelse och andra kommuner.
Uppföljning och rapportering av genomförda insatser är en naturlig del av uppdraget.
Rollen kommer att utvecklas över tid utifrån kommunens behov och dina erfarenheter. Det finns därför goda möjligheter att påverka både arbetssätt och ansvarsområden.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill bidra till ett tryggare samhälle och har ett starkt engagemang för frågor inom säkerhet, krisberedskap och civilt försvar. Du är strukturerad och analytisk med en god förmåga att se helheter och driva arbetet framåt på ett självständigt sätt. Du har lätt för att samarbeta och kommunicera, och trivs i en roll där du får vägleda andra och sprida kunskap. Som person är du trygg, stabil och pedagogisk. För att vara relevant för tjänsten ser vi att du har:
Högskoleutbildning eller eftergymnasial utbildning inom samhällsvetenskap, säkerhet, säkerhetsskydd, krisberedskap eller liknande område. Du kan också ha annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant och likvärdig.
God förmåga att analysera risker och sårbarheter samt arbeta strukturerat och systematiskt
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
God samarbetsförmåga och vana att arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Pedagogisk förmåga och intresse för att utbilda och dela kunskap
Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har erfarenhet av samordning av de frågor som tjänsten omfattas av eller annan samordning inom kommunal verksamhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med informationssäkerhet.
Observera att säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan anställning.
Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden, så ansök gärna så fort du kan.
Vi tillämpar en kompetensbaserad rekryteringsprocess vilket bland annat innebär att ansökningsförfarandet kanske inte är vad du är van vid. Du kommer därför att besvara sju stycken urvalsfrågor som ersätter det personliga brevet som du sedan bifogar som ditt personliga brev tillsammans med ditt CV i din ansökan. Urvalsfrågorna blir din möjlighet att beskriva dina kompetenser vilket vi kommer bedöma din ansökan utifrån.
Urvalsfrågor:Beskriv din utbildning/motsvarande kompetens och hur den har förberett dig för rollen som säkerhetssamordnare
Beskriv dina erfarenheter av säkerhets- och beredskapsfrågor och/eller brottsförebyggande arbete. Vilka områden har du arbetat inom?
Beskriv en situation där du arbetat med att planera, samordna eller utveckla krisberedskap eller brottsförebyggande arbete i en organisation. Vad var din roll, vilka aktörer samverkade du med och vad blev resultatet?
Vilken erfarenhet har du av arbete med säkerhetsskydd enligt säkerhetsskyddslagen? Ge exempel på hur du har arbetat med t.ex. säkerhetsskyddsanalys, säkerhetsprövning eller informationssäkerhet i praktiken.
Berätta om ett tillfälle då du genomfört eller bidragit till en risk- och sårbarhetsanalys eller liknande systematiskt analysarbete. Hur gick du tillväga och hur användes resultatet?
Ge ett exempel på när du utbildat eller övat en grupp, exempelvis en krisledningsorganisation eller motsvarande. Hur lade du upp det och vad tog deltagarna med sig?
Beskriv en situation där du samverkat med andra myndigheter, kommuner eller externa aktörer i säkerhets-, beredskaps- eller brottsförebyggande frågor. Vad var din roll och vad krävdes för att samverkan skulle fungera?
Givetvis har du möjlighet att ta ömsesidiga referenser på oss och rekryterande chef. Hör av dig till KC på 0345-18000 eller någon av kontaktpersonerna så hjälper dem dig.Så ansöker du
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Videohttps://www.youtube.com/embed/Y3osID4bwF4?si=XnvvB45wMAnRXt1L Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hylte:2026:082". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hylte Kommun
(org.nr 212000-1207), https://www.hylte.se/
Storgatan 8 (visa karta
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314 80 HYLTEBRUK Arbetsplats
Hylte kommun Kontakt
Rekryterande chef
Lindestam, Gunilla gunilla.de-vries-lindestam@hylte.se 0733-718080 Jobbnummer
10003183