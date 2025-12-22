Säkerhetssamordnare med inriktning beredskap
2025-12-22
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Trafikkontoret ansvarar för att sköta om och utveckla Stockholms offentliga rum, så att de är trygga, attraktiva, framkomliga och hållbara. Uppdraget innefattar allt ifrån att ta hand om den befintliga stadsmiljön till att genomföra strategiska investeringsprojekt och planera för morgondagens växande storstad. För att klara vårt uppdrag är vi ca 470 kollegor, som huvudsakligen sitter i Tekniska Nämndhusets nyrenoverade lokaler på Kungsholmen. Tillsammans ser vi till att Stockholm fortsätter vara en stad i framkant med hållbara transportlösningar och levande miljöer, både idag och i framtiden.
Välkommen till oss
Trafikkontoret ansvarar för att sköta om och utveckla Stockholms offentliga rum, så att de är trygga, attraktiva, framkomliga och hållbara. Uppdraget innefattar allt ifrån att ta hand om den befintliga stadsmiljön till att genomföra strategiska investeringsprojekt och planera för morgondagens växande storstad. För att klara vårt uppdrag är vi ca 450 kollegor, som huvudsakligen sitter i Tekniska Nämndhusets nyrenoverade lokaler på Kungsholmen. Tillsammans ser vi till att Stockholm fortsätter vara en stad i framkant med hållbara transportlösningar och levande miljöer, både idag och i framtiden.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en trygg arbetsplats där vi hjälper och stöttar varandra i det vardagliga arbetet och värnar om den goda arbetsmiljön. Du ges möjlighet till personlig utveckling/kompetenspåfyllnad samt till delaktighet och inflytande på arbetsplatsen.
Vi har flexibla arbetstider samt möjlighet till växling av semesterdagstillägg mot extra ledighet. Beroende på arbetsuppgifter och verksamhetsbehov finns möjlighet att varva kontorsarbete med att arbeta hemifrån två dagar i veckan. Arbetsmiljö och hälsa är viktigt för oss. Vi erbjuder friskvårdsersättning, friskvårdstimme och möjlighet att delta i friskvårdsaktiviteter. Läs mer om våra förmåner här och Stockholms stad som arbetsgivare här, Stockholm stad.
Välkommen att växa i en växande stad - där din insats verkligen gör skillnad!
Din roll
Som säkerhetssamordnare med inriktning beredskap har du en central roll i trafikkontorets beredskapsarbete. Du kommer ha ett nära samarbete med resterande medarbetare i säkerhetsorganisationen. Rollen har en viktig uppgift att tillsammans med medarbetarna vara med och utveckla trafikkontorets interna arbete inom beredskapsfrågornas alla delar. Ditt uppdrag kommer vara att stötta, samordna, initiera, utbilda och följa upp beredskapsarbetet på trafikkontoret.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Medverka och utveckla det systematiska beredskapsarbetet - inklusive risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetshantering, utbildning och samverkan.
Att planera, utveckla och samordna förvaltningens arbete med civil beredskap och krisledningsorganisation.
Medverka i arbetet att utveckla förvaltningens krigsorganisation med tillhörande totalförsvarsverksamhet.
Planera och leda säkerhets- och krisledningsövningar samt andra utbildnings- och informationsinsatser som stärker förvaltningens beredskap.
Samverkan med andra förvaltningar och externa aktörer, där du representerar förvaltningen i olika nätverk och samarbeten.
Skriva remissvar och tjänsteutlåtanden samt bidra i stadsövergripande projekt inom beredskap.
Strategiskt arbete med att utveckla, implementera och följa upp styrdokument, rutiner, policys och riktlinjer inom beredskapsområdet.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig med:
Erfarenhet av operativt, taktiskt och strategiskt arbete inom beredskapsområdet
Högskoleutbildning inom säkerhet, risk- och krishantering eller annan relevant utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Erfarenhet av arbete med att utforma styrande dokument inom beredskapsområdet
Erfarenhet av att ta fram utbildningskoncept och genomföra utbildning inom beredskapsområdet.
Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation är meriterande
Erfarenhet med arbeten inom informationssäkerhet, fysisk säkerhet, personalsäkerhet och säkerhetsskydd är meriterande.
Vem är du:
Som person är du säkerhetsmedveten, trygg och driver processer mot uppställda mål och uppnår resultat. Ditt arbetssätt kännetecknas av ett tydligt självledarskap. Du har mycket god förmåga att tolka och analysera komplex information. Som person är du strukturerad, driven och självgående med stort lösningsfokus samt har en mycket god samarbetsförmåga. Du tänker strategiskt samtidigt som du rör dig smidigt och lyhört i den operativa verksamheten. Du är duktig på att samverka i nätverk, såväl inom som utanför staden. Dessutom är du bra på att kommunicera och förmedla din kompetens till andra på ett tydligt och pedagogiskt sätt i både tal och skrift. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
