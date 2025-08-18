Säkerhetssamordnare kris och civil beredskap
Mjölby kommun, Kommunstyrelsens förvaltning / Säkerhetsjobb / Mjölby Visa alla säkerhetsjobb i Mjölby
2025-08-18
, Boxholm
, Vadstena
, Motala
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mjölby kommun, Kommunstyrelsens förvaltning i Mjölby
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Kommunstyrelsens förvaltning är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och fungerar som kansli åt kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och valnämnden. Med cirka 130 medarbetare driver vi strategiska frågor i hela organisationen., samordnar kommunövergripande arbete och stöttar både den politiska ledningen och övriga förvaltningar. Förvaltningen består av kommunledning, ekonomi och styrning, HR och lön, IT och digitalisering, kommunikation samt näringsliv och marknad.
Som säkerhetssamordnare tillhör du kommunstyrelsens förvaltnings kommunledningskontor och Trygghets- och säkerhetsenheten. Inom enheten arbetar 8 medarbetare med frågor inom; krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd, informationssäkerhet och brottsförebyggande arbete. På kommunledningskontoret arbetar ett tjugotal medarbetare med frågor avseende trygghet och säkerhet, ANDTS, hållbarhet, verksamhetsutveckling, Medborgarservice och kansli.
Tjänsten är placerad i Mjölby kommun men kommunen samverkar i trygghets- och säkerhetsfrågor med Boxholms och Ödeshögs kommuner. Det innebär att delar av ditt arbete kan komma att omfatta även dessa kommuner.
Vill du vara med och fortsätta stärka vår förmåga att hantera samhällsstörningar och kriser? Vi söker nu en engagerad och strukturerad säkerhetssamordnare som vill vara med och utveckla vårt arbete inom civil beredskap.Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Arbetet med civil beredskap är i kontinuerlig förändring med nya uppdrag från både lokalt, regionalt och nationellt håll. Arbetsuppgifterna består bland annat av att jobba med frågor inom områdena beredskap, trygghet och säkerhet, men med en särskild betoning på krisberedskap och civilt försvar. Du kommer att både ha strategiska och operativa arbetsuppgifter.
En viktig del av uppdraget är att öka förståelse och kunskapen om civil beredskap i kommunens förvaltningar. Det innebär bland annat att du kommer vara med och driva arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetsplaner samt utvecklingsarbete kopplat till kommunens kris- och krigsorganisation. Du förväntas också representera kommunen genom att delta i såväl interna som externa nätverk och samverkans forum.
Som säkerhetssamordnare samverkar du med kommunens förvaltningar och samordnar det operativa arbetet kring beredskapsplanering. Samverkan sker även med andra aktörer i kommuner, myndigheter och civilsamhället för att stärka den gemensamma krisberedskapen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskole-, universitets- eller YH-utbildning inom krisberedskap, totalförsvar eller samhällsvetenskap alternativt arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Som säkerhetssamordnare är det viktigt att kunna leda utan att vara formell chef och tjänsten kräver en viss vana att leda och delta i utvecklingsarbete. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med frågor inom beredskap på kommunal eller regional nivå. Erfarenhet av att arbeta med förstudier eller utredningar inom området beredskap och samhällsskydd är också meriterande.
I rollen som säkerhetssamordnare behöver du vara lyhörd, lösningsfokuserad och ha ett gott bemötande. Du har lätt för att sätta dig in i andras behov och drivs av att bidra till trygghet och säkerhet i kommunen. Du kommunicerar tydligt och strukturerat både muntligt och skriftligt och har god förmåga att anpassa ditt budskap till olika målgrupper. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang, och har förståelse för hur individer tar till sig kunskap.
Som person är du trygg i dig själv och har lätt att skapa och bibehålla goda relationer, både internt och externt. Du är prestigelös, samarbetsinriktad och trivs med att arbeta tillsammans med personer från olika verksamheter och funktioner. Du har en god analytisk förmåga, arbetar strukturerat och är van vid att planera, organisera och prioritera ditt arbete. Du driver dina uppgifter framåt, ser till att de slutförs i tid och följer upp resultat på ett systematiskt sätt.
Trygghets- och säkerhetsenheten bygger för framtiden och här får du som individ bli sedd och möjlighet att utvecklas. Vi erbjuder dig en arbetsplats som värdesätter delaktighet och utveckling. Vi bryr oss om varandra och värnar om att arbeta som ett team, både inom och mellan enheter. Vår styrka är att vi hjälps åt och att vi ser vikten av att vårda våra relationer, både mellan kollegor och med samverkanspartners.
Det förekommer en del resor inom länet, och därför är B-körkort ett krav för tjänsten.
Tjänsten kan vara föremål för säkerhetsprövning vilket innebär att du behöver vara svensk medborgare samt genomgå registerkontroll hos Säkerhetspolisen (SÄPO). Intervjuer kommer att genomföras löpande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
ÖVRIGT
Vår kommun är expansiv med cirka 28 600 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C270381". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mjölby kommun
(org.nr 212000-0480) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mjölby kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Kontakt
Säkerhetschef
Morgan Lantz morgan.lantz@mjolby.se 0102345793 Jobbnummer
9461819