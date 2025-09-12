Säkerhetssamordnare inriktning Civil beredskap
Trafikverket / Säkerhetsjobb / Stockholm Visa alla säkerhetsjobb i Stockholm
2025-09-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trafikverket i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som Säkerhetssamordnare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige.
Säkerhetssamordnare inriktning Civil beredskapPubliceringsdatum2025-09-12Dina arbetsuppgifter
På verksamhetsområde Trafik är vi mitt i arbetet att stärka vår civila beredskap. Hit söker vi nu säkerhetssamordnare vars främsta uppdrag är att vara ett verksamhetsnära stöd.
Inom ansvarsområdet civil beredskap arbetar vi med stöd och utveckling av krisberedskap, kontinuitetshantering och civilt försvar. Vi har inom avdelningen specialistkompetens och arbetar i våra uppdrag utifrån olika strategområden där vi tillsammans säkerställer framdrift och leveranser.
Vårt beredskapsarbete är under uppbyggnad och vi ser att en viktig del i uppdraget som säkerhetssamordnare kommer vara att arbeta med att utveckla vårt beredskapsarbete. Du är en del i ett team där du förväntas samarbete både intern och externt men också driva frågor självständigt, fatta beslut inom givna ramar där du visar på ett gott omdöme i de beslut du tar för att lösa uppgiften.
Exempel på arbetsuppgifter som uppdraget kommer innebära är:
Delta i utredningar, projekt och leveranser för att stärka Trafiks arbete med civil beredskap.
Stödja verksamhetsområdets arbete med fokus mot avdelningsnivån med beredskapsplanering med utgångspunkten från kontinuitetsplanering och bidrar till Trafikverkets arbete med risk- och sårbarhetsanalyser.
Samordna, genomföra och bistår i övnings-, utbildnings- eller andra kompetenshöjande insatser inom civil beredskap på verksamhetsområdet; vilket inkluderar även att arbeta fram utbildnings- och övningsmaterial.
Analysera och utreda komplexa frågeställningar.
Representera verksamhetsområdet i Trafiks interna forum och arbetsgrupper kopplat till civil beredskap.
Tjänsterna kommer att vara placerade i någon av våra enheter inom säkerhetsavdelningen. För att trivas ser vi att du kommer med ett driv för att lösa ut vårt uppdrag med utgångspunkten i att det är genom ett samskapande, både internt i avdelningen likväl tillsammans med övriga kollegor i Trafikverket som vi lyckas.
Övrig information
CV ska bifogas ansökan.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen, som genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Intervjuer sker via Skype, preliminärt under vecka 43-45.
Vid eventuella frågor om tjänsten, kontakta Säkerhetschef VO Trafik Robert Thoor - robert.thoor@trafikverket.se
. Alternativt Enhetschef Verksamhetsskydd och civil beredskap Frida Niméus - frida.nimeus@trafikverket.se
.Kvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig som är självgående och motiveras av att planera, driva och utvärdera de uppdrag och leveranser du ansvarar för. Du är en lagspelare som värdesätter samarbete och ser styrkan i att nå resultat tillsammans med andra. Med din kommunikativa förmåga skapar du tydlighet, engagemang och förtroende i dina möten. Tryggheten i ditt ledarskap gör att du kan driva uppdrag med kvalitet och bygga goda samarbeten både internt och externt. Dessutom har du en god analytisk förmåga, vilket hjälper dig att se helheten, identifiera förbättringsmöjligheter och fatta välgrundade beslut.
Vi söker dig som
har eftergymnasial utbildning med inriktning krishantering, samhällssäkerhet, beredskap alternativt så har du annan utbildning i kombination med för tjänsten relevant yrkeserfarenhet som vi tillsammans bedömer likvärdig
har erfarenhet av att utveckla/samordna processer, projekt eller uppdrag inom beredskap
har giltigt körkort för personbil
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du
har aktuell och relevant erfarenhet av arbete med beredskap från en myndighet eller annan offentlig organisation
har arbetat med att ta fram utbildnings- eller övningsmaterial alternativt genomfört övningar och utbildat andra inom beredskap
har genomfört värnplikt eller civilplikt
har aktuell och relevant erfarenhet av Trafikverkets operativa leveranserSå ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Trafik jobbar du i händelsernas centrum för att få vårt transportsystem att fungera för alla Sveriges tusentals resenärer - dygnet runt, året runt. Vi planerar, leder och övervakar trafiken på 98 500 km statliga vägar och 14 200 km statliga järnvägar. Vår uppgift är att bidra till att vägarna är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "17:2025:142". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Robert Thoor 0101244495 Jobbnummer
9506892