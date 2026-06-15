Säkerhetssamordnare inom Information, IT/MT avdelningen, Luleå
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2026-06-15
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Senior informationssäkerhetssamordnare till Region Norrbotten, Luleå
Vill du vara med i utvecklingen av vårt arbete med informationssäkerhet? Då har vi en spännande tjänst för dig! Vi på Region Norrbotten utökar nu teamet som arbetar med informationssäkerhet. Vi söker en senior informationssäkerhetssamordnare som vill vara med och ytterligare stärka regionens cybersäkerhetsarbete.
Vår IT/MT-avdelning har som uppdrag att leda digitaliseringsarbetet i regionen och skapa rätt förutsättningar för att med ny teknik utveckla arbetssätt och driva innovation. Du får här en unik chans att jobba i gränslandet mellan IT och verksamhet där värdeskapande är i fokus!
Vi söker
Vi söker dig som har relevant utbildning på universitets- eller högskolenivå, alternativt motsvarande kunskaper som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga. Du har minst fem års erfarenhet av arbete inom informationssäkerhet samt god kännedom om ISO/IEC 27000-serien och informationsklassning enligt SKR:s KLASSA. Du har även kunskaper inom NIS2 och GDPR. Vidare har du erfarenhet av riskhantering och arbete med informationsklassning. Det är meriterande om du har erfarenhet av att kontrollera och följa upp efterlevnaden av krav både internt och externt. Certifieringar inom informationssäkerhetsområdet, exempelvis ISO 27001 Lead Implementer/Lead Auditor, CISM, CISSP, CRISC eller certifieringar inom NIS2, GDPR eller dataskydd, är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För att lyckas i rollen är du kommunikativ, arbetar strukturerat och har ett systematiskt arbetssätt där du planerar, organiserar och följer upp ditt arbete på ett effektivt sätt. Vidare har du en god problemlösande förmåga och kan analysera komplexa frågeställningar. Rollen ställer också krav på självständighet, där du tar ansvar för dina uppgifter och driver arbetet framåt på eget initiativ.
Det här får du arbeta med
Rollen som Informationssäkerhetssamordnare innefattar att vara ett stöd för organisationen och se till att informationssäkerhetsarbetet bedrivs utifrån gällande lagar och förordningar, detta gör du bl.a. genom att delta vid informationsklassningar och riskanalyser samt riskhantering. Du kommer vara med att driva utvecklingen, uppföljningen och genomförandet av informationssäkerhetsarbetet i nära samverkan med teamet och Informationssäkerhetschefen (CISO).
Det här erbjuder vi dig
• En spännande arbetsplats med många specialistområden som leder till bred kunskap och utmanande utveckling
• Möjlighet att tillsammans med andra påverka och forma ditt arbete samt ta egna initiativ och förverkliga idéer
• Möjlighet till distansarbete utifrån verksamhetens behov
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid, dagtid. Tillträde sker enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass, vilket innebär att säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658).
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "206977". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Robertsviksgatan 7 (visa karta
)
971 89 LULEÅ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Daniel Johansson daniel.b.johansson@norrbotten.se +46763078583 Jobbnummer
9963301