Säkerhetssamordnare för FRA - Ekerö
2025-10-23
Fortifikationsverket söker en säkerhetssamordnare till säkerhetsavdelningen. Vill du arbeta i hjärtat av Sveriges totalförsvar - där teknik, säkerhet och samhällsuppdrag möts? Vi söker en erfaren säkerhetssamordnare som vill ta en central roll i utbyggnaden av totalförsvaret. Välkommen att läsa mer och söka tjänsten.
Vi är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vårt huvuduppdrag är att bidra till ökad försvarsförmåga för ett tryggt och fritt Sverige.
Din vardag - stärka säkerheten i totalförsvaret
Som säkerhetssamordnare arbetar du nära projektorganisationen och är en kvalificerad rådgivare och drivande kraft i säkerhetsskyddsarbetet. Hos oss får du möjlighet att bidra till uppbyggnaden av anläggningar av avgörande betydelse för Sveriges säkerhet, i nära samarbete med FRA, Försvarsmakten och andra aktörer inom försvarsfamiljen. Du är länken mellan säkerhetsfunktionen och verksamheten och ser till att skyddet planeras, genomförs och följs upp med hög kvalitet.
Du kommer bland annat att:
• Stötta projektledare och specialister med rådgivning, kravtolkning och planering av säkerhetsskyddsarbetet.
• Delta i arbetet med säkerhetsskyddsanalys, informationsklassning, säkerhetsskyddsplanering och uppföljning.
• Leda och samordna säkerhetsskyddet i större projekt och samverka med FRA, och andra myndigheter.
• Bidra till utveckling av metoder, rutiner och styrdokument inom projektet.
• Driva och utveckla utbildnings- och informationsinsatser inom säkerhetsskydd, inklusive framtagning av material och föredrag för projektledning och verksamhet.
• Analysera och hantera säkerhetsskyddsincidenter.
• Delta i uppföljning och kontrollverksamhet.
Rollen innebär många kontaktytor både internt och externt. Du kommer att vara en uppskattad samtalspartner och rådgivare, och får ett brett nätverk av erfarna kollegor inom säkerhetsområdet att samarbeta och utvecklas med.
* Eftergymnasial utbildning inom säkerhetsområdet eller motsvarande erfarenhet som kan bedömas likvärdig.
* Mycket god kunskap om säkerhetsskyddslagstiftningen och tillhörande föreskrifter.
* Erfarenhet av kvalificerat säkerhetsskyddsarbete, gärna i projekt- eller uppdragsmiljö.
* Erfarenhet av att ge rådgivning och omsätta krav till praktiska och verksamhetsanpassade lösningar.
* God förståelse för informationssäkerhet och fysisk säkerhet.
* Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
* Körkort klass B.
Meriterande:
* Genomgången säkerhetsskyddschefsutbildning vid Försvarshögskolan.
* Erfarenhet av arbete enligt Försvarsmaktens eller Säkerhetspolisens regelverk inom säkerhetsskydd.
* Signalskyddsutbildning.
* Erfarenhet av att utbilda, föredra eller leda olika typer av säkerhetsforum.Dina personliga egenskaper
Som avdelningens säkerhetsambassadör är du trygg, pedagogisk och lösningsorienterad, med förmåga att skapa struktur, helhetssyn och tillit i samarbeten. Du har lätt för att bygga förtroende och att göra komplexa säkerhetsfrågor begripliga för olika målgrupper. Rollen kräver både självständighet och god samarbetsförmåga samt ett genuint engagemang för att stödja och utveckla verksamheten.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1300 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss. Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är vid FRA Ekerö. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 11 november 2025. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten
Välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Monica Landmark, 010-44 44 690. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
