Säkerhetssamordnare
Västra Götalandsregionen, Säkerhet / Säkerhetsjobb / Skövde Visa alla säkerhetsjobb i Skövde
2026-06-18
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-18Beskrivning
Enhet Säkerhet ingår i förvaltningen Fastighet, stöd och service och består av 9 medarbetare som arbetar som sakkunniga inom säkerhet, säkerhetsskydd, informationssäkerhet, brand, kris, kontinuitet och civilt försvar. Enhetens huvuduppdrag är att stödja förvaltningens ledning och regionområden Intern service, Bygg och förvaltning, Drift samt Stödtjänster och regional samordning. Arbetet utförs i nära samverkan med linjechefer, fastighetsförvaltare, projektledare, driftchefer och tekniska förvaltare i de olika regionområdena. Arbetet har både operativ som strategisk karaktär och samverkan med företrädare för verksamheterna sker löpande.Dina arbetsuppgifter
Som säkerhetssamordnare arbetar du i en dynamisk roll, där du ena dagen jobbar med strategiska uppgifter och den andra dagen är ute i verksamheten som operativt stöd åt de olika områdena. Du fungerar också bland annat som internt sakkunnig och kravställare inom område säkerhet och brandskydd och agerar metodledare vid risk- och sårbarhetsanalyser samt inom kontinuitetshantering.
Arbetsuppgifterna består av att stödja både chefer och medarbetare i våra olika regionområden med systematiskt säkerhets- och brandskyddsarbete, vilket innebär täta kontakter och samverkan. Du ingår i enhet Säkerhet där du tillsammans med övriga säkerhetssamordnare förstärker enheten genom ett aktivt förbättrings- och utvecklingsarbete. Du blir också involverad i utvecklingen av förvaltningens säkerhetsstrategiska mål med tillhörande riskanalyser och kontinuitetsplanering.
Vidare håller du i internutbildningar och säkerställer efterlevnad av föreskrifter, myndighetskrav, lagar och förordningar. Du hanterar dagliga sakfrågor inom säkerhet, brand (SBA) och informationssäkerhet, både internt och externt, i samverkan med brukare av regionens fastigheter. Vid behov medverkar du löpande på interna möten för att fånga upp säkerhetsfrågor.
Tjänsten är placerad på Regionens Hus i Skövde. Resor inom Västra Götalandsregionen kan förekomma och där det är möjligt använder vi kollektivtrafik.Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning som riskingenjör, säkerhetssamordnare eller annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant. Du har några års erfarenhet av säkerhetsarbete, helst från en större organisation. Du har också erfarenhet av att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser inom områden som fysisk säkerhet, kontinuitet och brandskydd. Ovan erfarenhet har gett dig god kunskap och förståelse för helheten inom säkerhetsarbetet och dess olika områden, kunskap om styrande lagar, förordningar och regler inom säkerhets- och brandskyddsarbetet. Du har även insikt i säkerhetsskydd och civilt försvar samt förståelse för kravställning och påverkan på samhällsviktig verksamhet. B-körkort är ett krav för tjänsten samt förmågan att uttrycka dig väl i både tal och skrift.
Det är meriterande om du:
• Har erfarenhet av informationssäkerhet och teknisk/mekanisk säkerhet.
• Har erfarenhet av medverkan i projekt inom ny- och ombyggnation samt förståelse för olika byggskeden.
Du är en kommunikativ och utåtriktad person som har lätt för att samarbeta med andra och är van att jobba både självständigt och i grupp. Du har förmågan att underhålla och utveckla existerande nätverk inom förvaltningen och regionen samt etablera goda relationer med andra medarbetare i förvaltningen. Du är social och har lätt att prata med och inför människor samt besitter en god förmåga att prioritera och planera ditt eget arbete.
Rekryteringsprocessen
I den här processen efterfrågar vi inget personligt brev utan du kommer i stället få besvara ett antal frågor där du ombeds beskriva dina erfarenheter. Efter sista ansökningsdag kallar vi de kandidater som matchar profilen bäst baserat på urvalsfrågorna för en första intervju.Första rundans intervjuer är planerade till slutet på vecka 28 samt början på vecka 29, gör gärna en markering i din kalender för detta redan nu.
För frågor som rör tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Johan Benson på 0722408642.
Tjänsten kan komma att säkerhetsklassas. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Varmt välkommen med din ansökan senast 5 juli.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Regionens Hus (visa karta
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462 80 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Västra Götalandsregionen, Säkerhet Kontakt
Johan Benson johan.benson@vgregion.se 072-2408642 Jobbnummer
9969729