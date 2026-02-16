Säkerhetssamordnare - fokus på departementens säkerhet
Regeringskansliet / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-02-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Regeringskansliet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Ekerö
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Sektionen för Departementsäkerhet, RK Säkerhet, Förvaltningsavdelningen
Vi söker dig som har erfarenhet av säkerhetsarbete i säkerhetskänslig verksamhet. Som säkerhetssamordnare på sektionen för departementssäkerhet får du en central roll i Regeringskansliets säkerhetsarbete och får därmed även bidra till Sveriges säkerhet.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som säkerhetssamordnare på sektionen för departementssäkerhet kommer du framför allt att arbeta tillsammans med andra säkerhetssamordnare med att stötta och vägleda departementen, Förvaltningsavdelningen och Statsrådsberedningen i säkerhetsfrågor. Du arbetar som generalist inom både verksamhetsskydd och säkerhetsskydd. På säkerhetsavdelningen finns det specialister som kan stödja med sina kunskaper inom fysisk säkerhet, personalsäkerhet och informationssäkerhet.
I arbetet, som varierande är operativt och strategiskt, ingår det att hålla säkerhetsutbildningar, säkerhetsprövningsintervjuer, hantera incidenter, genomföra analyser samt att på olika sätt bidra till att utveckla Regeringskansliets säkerhetsarbete.
Läs mer om vår verksamhet på: www.regeringen.se.Publiceringsdatum2026-02-16BakgrundKvalifikationer
• Högskoleutbildning i ett för verksamheten relevant område eller annan utbildning inom säkerhetsområdet i kombination med arbetslivserfarenhet som är relevant för befattningen.
• För tjänsten relevant erfarenhet av arbete inom säkerhetskänslig verksamhet.
• Erfarenhet av att utbilda och ge presentationer.
• Erfarenhet av att bedriva utåtriktat säkerhetsarbete med rådgivning och kunskapsspridning.
• Kunskap om de författningar som styr säkerhets- och säkerhetsskyddsarbetet.
• Kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska.
Meriterande:
• Säkerhetsskyddsutbildning.
• Kännedom om Regeringskansliets organisation och arbetsformer.
• Erfarenhet av handläggande arbetsuppgifter i Regeringskansliet.
• Erfarenhet av att genomföra säkerhetsprövningsintervjuer.
• Erfarenhet av arbete med säkerhetsskyddsanalys.
• God kännedom om statstjänstemannarollen.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat.
Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras. Läs mer på Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.se
För denna roll behöver du vara strukturerad, noggrann och tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter. Du är van att arbeta i en roll med många kontaktytor och har en mycket god samarbetsförmåga. Du är en lagspelare och agerar med gott omdöme och integritet.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.Övrig information
Tjänsten avser en eller flera tillsvidareanställningar med sex månaders provanställning som start. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder kontakta Annemari Klaric som är sektionschef på 08-405 57 50. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Isabel Åkermark isabel.akermark@regeringskansliet.se
. Fackliga kontakter är Johan Strokirk för Saco och Jan Wahlström för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen med din ansökan senast den 9 mars 2026 via Regeringskansliets rekryteringsverktyg.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Förvaltningsavdelningen ansvarar för myndighetsövergripande frågor som förändrings- och förnyelsearbete, ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, kommunikation, säkerhet, it, bibliotek, arkiv och registratur samt för den gemensamma servicen i Regeringskansliet. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831) Jobbnummer
9745413