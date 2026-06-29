Säkerhetssamordnare - Eskilstuna
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2026-06-29
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Fortifikationsverket söker en säkerhetssamordnare till säkerhetsavdelningens stab. Vill du arbeta med kvalificerade säkerhetsfrågor i en verksamhet som har en central roll i utvecklingen av Sveriges totalförsvar? Vi erbjuder en spännande och samhällsviktig tjänst där du får en nyckelroll i att ta fram hotbildsunderlag, analysera säkerhetsläget och skapa beslutsunderlag som stärker myndighetens säkerhetsförmåga. Hos oss får du möjlighet att arbeta nära både strategiska och operativa säkerhetsfrågor i en myndighet som befinner sig i stark tillväxt och utveckling.
Din arbetsplats - en myndighet som utvecklas och växer
Fortifikationsverket befinner sig i ett starkt expansivt skede med stora investeringsvolymer för att fortsätta utveckla och bygga fastigheter och anläggningar inom totalförsvaret. Säkerhetsavdelningen ansvarar för myndighetens säkerhetsskydd och arbetar med säkerhetsskyddsanalys, fysisk säkerhet, informationssäkerhet, personalsäkerhet, incidenthantering, säkerhetsskyddsavtal och signalskydd. Avdelningen består idag av cirka 80 medarbetare.
För att stärka arbetet med analys, lägesuppföljning och beslutsstöd söker vi nu en säkerhetssamordnare med särskilt fokus på framtagning av hotbildsunderlag och säkerhetslägesbilder.
I rollen ansvarar du för att inhämta, bearbeta och analysera information från olika källor för att ta fram hotbildsunderlag, säkerhetsbedömningar och samlade säkerhetslägesbilder. Arbetet syftar till att ge säkerhetsavdelningen och myndighetens ledning ett aktuellt och relevant beslutsunderlag avseende säkerhetsläget samt de hot och risker som kan påverka verksamheten. Du kommer att ha en central roll i att identifiera trender, bedöma utvecklingen inom säkerhetsområdet och omsätta komplex information till tydliga och användbara underlag. Resor förekommer i tjänsten och går att planera.
Utöver det analytiska arbetet ingår att följa och samordna pågående säkerhetsärenden samt genomföra utredningsåtgärder, särskilt kopplat till huvudkontoret. Du ger stöd i ärenden som rör verksamhetssäkerhet vid besök och evenemang samt medverkar i personskyddsärenden genom att genomföra hot- och riskbedömningar. Rollen innebär även att samordna ärenden och utredningar inom säkerhetsstaben samt att ta fram och kvalitetssäkra säkerhetsunderlag för stabens verksamhet.
Rollen innebär samordning med många kontaktytor inom och utanför myndigheten. Du kommer att stödja i säkerhetsskyddsincidenter, delta i kontrollverksamhet samt bidra i arbete med skyddsvärden, arbetssätt och säkerhetsskyddsplanering. Du förväntas också sprida kunskap internt genom information och utbildningsinsatser.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom säkerhetsområdet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant. Du kan även ha förvärvat motsvarande kunskaper genom yrkeserfarenhet. Du har god kunskap om säkerhetsskyddslagstiftningen och tillhörande föreskrifter samt några års aktuell erfarenhet av självständigt arbete inom säkerhetsskyddsområdet. För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet av säkerhetsskyddsplanering, säkerhetsrapportering och incidenthantering.
Du har erfarenhet av att arbeta med analys och bearbetning av information för framtagning av hotbildsunderlag, säkerhetsbedömningar och säkerhetslägesbilder. Arbetet har gett dig god analytisk förmåga och vana att omsätta komplex information till tydliga och relevanta beslutsunderlag.
Du uttrycker dig mycket väl i tal och skrift på svenska och har god förmåga att anpassa din kommunikation efter mottagare och situation. B-körkort är ett krav.
Erfarenhet av underrättelseverksamhet är särskilt meriterande, liksom erfarenhet av samverkan med andra myndigheter och externa aktörer.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet och ditt engagemang För att lyckas i rollen behöver du vara analytisk och kunna se samband, värdera information och dra välgrundade slutsatser. Du arbetar strukturerat och har förmåga att skapa ordning och överblick även i komplexa ärenden. Rollen ställer också krav på att du är lösningsorienterad och kan omsätta analyser till konkreta åtgärder och framåtriktade förslag. Vidare är du resultatorienterad och arbetar målmedvetet för att leverera väl underbyggda underlag med hög kvalitet och relevans för verksamheten.
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder ett intressant uppdrag och stimulerande arbetsuppgifter i ett tryggt arbetslag. Tillsammans med cirka 1500 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar enligt den statliga värdegrunden och dess principer och vi eftersträvar jämn könsfördelning samt att medarbetare hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas. Placeringsort Eskilstuna. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV på svenska senast den 24 augusti 2026. Vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen. Intervjuer kommer att ske 11 september.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta rekryterande chef Joakim Andersson tel 010-44 45 987
eller rekryteringsspecialist Lovise Bjuvsjö, tel 010-44 45 966. På grund av semestertider är rekryterande chef tillgänglig för frågor från och med vecka 30.
Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), https://www.fortifikationsverket.se/
632 17 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fortifikationsverket Jobbnummer
9983063