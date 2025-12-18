Säkerhetsoperatör- Regeringskansliet säkerhetsavdelning
2025-12-18
Sektionen för bevakning, RK Säkerhet, Förvaltningsavdelningen
Har du erfarenhet av säkerhetsarbete och operativt arbete i larm- eller ledningscentral?
Vi erbjuder ett intressant arbete inom verksamhets- och säkerhetsskyddsområdet, med många kontaktytor och kunniga kollegor med högt fokus på kvalitet och leverans.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som medarbetare vid Regeringskansliets säkerhetscentral arbetar du tillsammans med dina kollegor med den operativa ledningen av bevakningspersonal, incidenthantering och larmhantering. Du arbetar med olika säkerhetslösningar, kamerabevakning och med hantering av övriga säkerhetssystem. Du samverkar både med interna och externa samarbetspartners och arbetar med praktiskt säkerhetsarbete. Rollen innefattar även administrativa uppgifter och rapportering, såsom dokumentation, uppföljning, ärendehantering, loggning, och uppföljning av incidenter. Operativ bevakning kan förkomma såsom ronderingar och fysisk bevakning av byggnader och områden inom ramen för vårt uppdrag.
Läs mer om vår verksamhet på: www.regeringen.se. Publiceringsdatum2025-12-18Bakgrund
Du har gymnasieexamen samt för verksamheten relevant utbildning inom säkerhetsområdet. Utbildning inom områden som berör säkerhetsskydd och/eller verksamhetsskydd samt utbildning som skyddsvakt är meriterande. Du har några års relevant och aktuell erfarenhet av säkerhetsarbete och/eller operativt arbete i larmcentral eller motsvarande. Vi ser även att du har arbetat med IT-system och kommunikationsutrustning.
Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete i större bevakningsuppdrag samt om du har erfarenhet av arbete med operativ bevakning. Erfarenhet från arbete i offentlig sektor är meriterande. Det är aven meriterande med erfarenhet från arbete i kundtjänst/support samt med erfarenhet som arbetsledare/instruktör.
Mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift, är ett krav.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling och resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras. Vi ser även att du har en förmåga att skapa förtroendefullt samarbete på alla nivåer både internt och externt samt att du värdesätter goda relationer. Du är även självgående som person.
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.
Läs mer på: Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.seÖvrig information
Tjänsten är en eller flera tillsvidareanställningar med sex månaders provanställning som start. Arbetet avser schemalagd dagstjänstgöring inklusive helger, men även nattjänstgöring ingår. Tjänstgöringstiderna anpassas efter verksamhetens behov. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder kontakta Andreas Holman som är sektionschef på 08-405 23 04. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Siri Hågefalk på 08-405 87 83. Fackliga kontakter är Johan Strokirk för Saco och Jan Wahlström för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 3:e januari 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Förvaltningsavdelningen ansvarar för myndighetsövergripande frågor som förändrings- och förnyelsearbete, ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, kommunikation, säkerhet, it, bibliotek, arkiv och registratur samt för den gemensamma servicen i Regeringskansliet. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
