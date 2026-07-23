Säkerhetsoperatör- Regeringskansliet säkerhetsavdelning
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2026-07-23
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Sektionen för bevakning, RK Säkerhet, Förvaltningsavdelningen
Har du erfarenhet av säkerhetsarbete och operativt arbete i larm- eller ledningscentral?
Vi erbjuder ett intressant arbete inom verksamhets- och säkerhetsskyddsområdet, med många kontaktytor och kunniga kollegor med högt fokus på kvalitet och leverans.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som operatör i säkerhetscentralen arbetar du med olika säkerhetslösningar, kamerabevakning, hantering av andra säkerhetssystem, samverkan med interna och externa samarbetspartners och praktiskt säkerhetsarbete. Du arbetar med ledning och samordning av bevakningspersonal så väl i det dagliga arbetet som vid incidenter och operativa insatser och du hanterar även larmövervakning och hantering av säkerhetslarm från olika system. Du ansvarar även för hantering och övervakning av IT-system och andra tekniska säkerhetslösningar, såsom kameraövervakning, passersystem, ärendehanteringssystem m.m.
Rollen innefattar även administrativa uppgifter och rapportering, såsom dokumentation, uppföljning, ärendehantering, loggning, och uppföljning av incidenter. Operativ bevakning kan förkomma såsom ronderingar och fysisk bevakning av byggnader och områden inom ramen för vårt uppdrag.
Arbetet på säkerhetscentralen bedrivs dygnet runt, årets alla dagar och tjänstgöring sker dag, natt och helger utifrån schemaläggning
Läs mer om vår verksamhet på: http://www.regeringen.se/Publiceringsdatum2026-07-23Bakgrund
Du har relevant utbildning inom säkerhetsområdet eller motsvarande kunskap som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Utbildning inom områden som berör säkerhetsskydd och/eller verksamhetsskydd samt utbildning som skyddsvakt är meriterande. Du har erfarenhet av säkerhetsarbete och/eller operativt arbete i larmcentral eller motsvarande. Vi ser även att du har arbetat med IT-system och kommunikationsutrustning.
Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete i större bevakningsuppdrag samt om du har erfarenhet av arbete med operativ bevakning. Erfarenhet från arbete i offentlig sektor är också meriterande. Det är även meriterande med erfarenhet som arbetsledare/instruktör samt med erfarenhet av CCTV arbete. Kunskap om Regeringskansliets organisation och verksamhet och/eller kunskap om offentlig sektor är meriterande. Kunskap om bevakningsmetoder, ordningslagen, skyddslagen är också meriterande.
Mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift, är ett krav.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling och resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras. Vi ser även att du har en förmåga att skapa förtroendefullt samarbete på alla nivåer både internt och externt samt att du värdesätter goda relationer. Du är även självgående som person.
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.
Läs mer på: https://www.regeringen.se/jobba-hos-oss/att-arbeta-i-regeringskansliet/medarbetarskap-och-ledarskap-i-regeringskansliet/Övrig information
Tjänsten är en eller flera tillsvidareanställningar med sex månaders provanställning som start. Arbetet avser schemalagd dagstjänstgöring inklusive helger, men även nattjänstgöring ingår. Tjänstgöringstiderna anpassas efter verksamhetens behov och utifrån schemaläggning. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder kontakta Andreas Holman som är sektionschef på 08-405 23 04. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Siri Hågefalk på 08-405 87 83. Fackliga kontakter är Johan Strokirk för Saco och Jan Wahlström för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 13:e augusti 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Förvaltningsavdelningen ansvarar för myndighetsövergripande frågor som förändrings- och förnyelsearbete, ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, kommunikation, säkerhet, it, bibliotek, arkiv och registratur samt för den gemensamma servicen i Regeringskansliet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Regeringskansliet". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831), https://www.regeringen.se/
111 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Regeringskansliet Jobbnummer
10009812