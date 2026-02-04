Säkerhetsoperatör till RPK Säkerhetsentrén, Sundsvall
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Rättspsykiatriska regionkliniken (RPK) är i dag en av landets största kliniker för vård av patienter överlämnade enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Vi har även uppdrag att vårda särskilt vårdkrävande patienter enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Vi söker nu en säkerhetsoperatör till oss! Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Din viktigaste uppgift som säkerhetsoperatör hos oss kommer vara att tillsammans med dina kollegor tillhandahålla en hög säkerhetsnivå vid Rättspsykiatriska regionklinikens säkerhetsentré i Nacksta. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Att tillsammans med kollegor ansvara för säkerheten i samband med in och utpassering av patienter, anhöriga och personal (med hjälp av bland annat magnetbåge och väskröntgen)
Övervakning via monitorer av lokaler och larmsystem inom kliniken
Arbete med vissa delar av den interna servicen, exempelvis hantering av passerkort
Att vara behjälplig med viss personaladministration
Då vår säkerhetsentré på kliniken är bemannad dygnet runt innefattar tjänsten natt och helgarbete.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Har en fullgod gymnasieutbildning
Har god erfarenhet- och mognad inom IT
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har tidigare erfarenhet av säkerhetsarbete
Har ytterligare språkkunskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Omdöme
Lojal
Kommunikation
Personlig mognad
Vi vill att du till din ansökan bifogar ett utförligt personligt brev samt inskannad kopia av godkänt gymnasiebetyg.
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister samt drogtest innan beslut om anställning.
