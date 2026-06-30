Säkerhetsmaterieltekniker till Transportflygkompaniet
Försvarsmakten / Skräddarjobb / Lidköping Visa alla skräddarjobb i Lidköping
2026-06-30
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Lidköping
, Skara
, Grästorp
, Skövde
, Mariestad
eller i hela Sverige
Säkerhetsmaterieltekniker vid Transportflygskvadronen
Är du en lagspelare som gillar teknik och omväxlande arbete? Vill du vara med och påverka Sveriges försvarsförmåga? Då är det dig vi söker. Tillsammans skall vi bygga ett starkare försvar.
Transportflygskvadron är den enhet som tillhandahåller taktiskt transportflyg med flygplanet Tp84 (C-130 Hercules) både nationellt och internationellt. Vår uppgift är att transportera materiel och personal, utföra luftburen försörjning och taktisk flygtransport.
Transportflygkompaniets huvuduppgift är att skapa förutsättningar för flygning med TP84 (C-130H) genom att bedriva förebyggande- och avhjälpande flygunderhåll på flygsystemet. Kompaniet ansvarar även för att genomföra egen materiel- och fordonstjänst, komponentunderhåll, säkerhetsmaterieltjänst, förrådstjänst och ramptjänst för kompaniet och skvadronen. Nu söker vi en säkerhetsmaterieltekniker till Transportflygkompaniet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetet som säkerhetsmaterieltekniker innebär att tillsammans med resten av gruppen:
Genomföra planerat och avhjälpande underhåll på flygsäkerhetspåverkande besättningsutrustning och materiel såsom livflottar, fallskärmar, syrgasmasker, flyghjälmar m.m.
Planering, beredning och genomförande av främre UH på typspecifik bas- och flygmateriel,
Beställning av extern reparations-resurs för typspecifik bas- och flygmateriel.
Deltagande i skvadronens övningar och insatser.Publiceringsdatum2026-06-30Kvalifikationer
B-körkort
Svenskt medborgarskap
Uppfyller krav enligt FM FYSS
Tjänstbarhetsbedömd vid lagstadgad hälsoundersökning enligt AFS 2014:43 (härdplastundersökning) genomförs på Såtenäs vid anställning.
Godkänd säkerhetsprövning
Meriterande
Erfarenhet av tekniskt arbete i Försvarsmakten
Kunskap om FM gemensamma datasystem och datasystem inom materieltjänsten (ex. PRIO, LIFT och FENIX)
Civilt körkort C/Militär behörighet tung lastbil
ADR-utbildning.
Tidigare arbete med flygmateriel eller sömnadstjänst.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig med goda lagarbetesegenskaper, är noggrann och prestigelös. Du ska kunna arbeta både självständigt och i grupp, i hemmamiljö såväl som under insats.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, flexibilitet, ordningssinne och serviceattityd. Vi ser även att du har en god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift och ha fullgoda kunskaper i svenska och engelska. Du ska vara en god representant för Försvarsmakten och stå bakom Försvarsmaktens värdegrund.Övrig information
Anställningsform: Civilanställd (CVAT)
Tillsvidareanställning (6 månader provanställning tillämpas vid nyanställning)
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Såtenäs
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Förfrågningar om befattningen
Upplysningar om tjänsten eller rekryteringsprocessen lämnas av Mattias Andersson, C. Transportflygkompaniet, via Försvarsmaktens växel 0500-465000.
Fackliga representanter
Officersförbundet OFR/O, Jan Möller
Försvarsförbundet OFR/S, Per Gunnarsson
SACO, Ulf Svensson
SEKO, Erling Svensson
Samtliga nås via Försvarsmaktens växel 0500-465000.
Dokument att bifoga ansökan
Personligt brev
CV med referenser
Gymnasiebetyg samt ev betyg ifrån högskola/universitet
Intyg/betyg ifrån annan meriterande utbildning
Militära vitsord/tjänstgöringsomdöme
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-31
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Skaraborgs flygflottilj är en mångsidig och unik flygflottilj. Här finns stridsflyg samt Försvarsmaktens samlade resurs av transport- och specialflyg. Vi genomför grund- och befattningsutbildning av pliktinkallade rekryter samt utbildar alla svenska och utländska Gripenpiloter. Förbandet deltar också i många insatser. I Sverige finns verksamheten på Såtenäs, Malmen, Arlanda och Karlsborg. Utomlands ansvarar vi för Gripensupporten i Thailand samt för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/f7
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
530 32 SÅTENÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9985361