Säkerhetskoordinator till Järfälla kommun
Järfälla kommun, Fastighetsavdelningen / Säkerhetsjobb / Järfälla Visa alla säkerhetsjobb i Järfälla
2026-07-08
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Järfälla ligger två mil nordväst om Stockholm C, med ca 90 000 invånare. Även om storstaden ligger nära- 20 minuter med pendeltåg eller bil till Stockholms C- finns det mesta inom kommunen. Stora friluftsområden, Mälarens vatten, rikt utbud av kultur och föreningar, mångskiftande näringsliv, fina bostadsområden, shopping och väl utbyggd service gör att Järfälla är en kommun att bo, arbeta och trivas i.
Samhällsbyggnadsförvaltningen, där Fastighetsavdelningen ingår, är en förvaltning med ett brett uppdrag med ansvar för allt från tidiga skeden i samhällsbyggnadsprocessen till daglig drift och långsiktig förvaltning. Vi är drygt 320 medarbetare inom förvaltningen som tillsammans arbetar för verksamheten under miljö- och bygglovsnämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsen. Järfälla är en expansiv kommun, vi växer både geografiskt och organisatoriskt.
Fastighetsavdelningen består av ett 50-tal anställda och ansvarar för ca 430 000 m2 lokalytor, skolor, förskolor, kultur och idrottslokaler samt vård och omsorgsboende.
Avdelningen består av 3 enheter, Förvaltningsenheten, Kund- och Teknikenheten och Projektledningsenheten. Vi behöver nu rekrytera en Säkerhetskoordinator till Kund- och Teknikenheten.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
Som Säkerhetskoordinator ansvarar du för löpande ärendehantering, förvaltning och utveckling av våra säkerhetstekniska system, såsom brandlarm, inbrottslarm, passersystem, lås och släckanläggningar.
Bred och nära samverkan med kollegor i den dagliga verksamheten.
Du samordnar åtgärder med entreprenörer och verksamheter, följer upp och säkerställer funktion och efterlevnad av myndighetskrav, samt bidrar med teknisk kompetens inom brandskydd, fysisk och elektronisk säkerhet.
(Om du läser detta i LinkedIn, klicka på ansök-knappen för att gå vidare till ansökningsformuläret och den fullständiga annonsen).Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Goda kunskaper inom områdena brandskydd, byggnadsteknik, elektronisk och fysisk säkerhet.
• Utbildning inom säkerhet och/eller byggnadsregler, eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Flera års erfarenhet av rådgivning, service och felavhjälpande arbeten, gärna inom säkerhetsbranschen.
• Kunskap inom regelverk som rör säkerhetsfrågor
• Goda kunskaper i Officepaketet
• B-körkort och pedagogisk förmåga att uttrycka sig på svenska, både muntligt och skriftligt.
Meriterande är erfarenhet av arbete med eller i en politiskt styrd organisation.
Personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du strukturerad, analytisk och självgående. Du har förmåga att identifiera förbättringsmöjligheter och omsätta dem till konkreta åtgärder. Du är kommunikativ, samarbetsinriktad och trygg i att arbeta i en organisation med pågående och återkommande inslag av förändringsarbete.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi genomför arbetspsykologiska tester vid denna rekrytering.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundkontroller och säkerhetskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
I och med sommarsemester kommer vi att börja granska ansökningarna i slutet av augusti och återkommer med återkoppling så snart som möjligt.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335969". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla Kommun
(org.nr 212000-0043)
177 80 JÄRFÄLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Järfälla kommun, Fastighetsavdelningen Kontakt
Enhetschef Kund- och Teknikenheten
Magnus Sjölund Magnus.Sjolund@jarfalla.se Jobbnummer
9996782