Säkerhetskontrollant till Göteborg Landvetter Airport
Swedavia AB / Väktarjobb / Härryda
2025-11-11
Är du en serviceinriktad person som tycker om att träffa nya människor? Vill du ha ett jobb där du får göra en samhällsviktig insats? Då kan det viktiga arbetet i säkerhetskontrollen på Göteborg Landvetter Airport vara rätt möjlighet för dig!
Vad innebär rollen?
Som säkerhetskontrollant arbetar du med service och säkerhetsarbete inom flygplatsområdet och har ständig kontakt med människor som är på resande fot. I denna internationella miljö blir du en del av ett dedikerat team som jobbar tillsammans för att säkerställa en trygg miljö för flygplatsens resenärer och besökare samt smidiga flöden. Ditt jobb kommer huvudsakligen vara att kontrollera alla tänkbara hot, vilket du bland annat gör genom att kontrollera passagerare bagage, varor och fordon.
Vi tar emot ansökning för tillsvidareanställningar med omgående/löpande start för 80-100% tjänster samt säsongsanställningar för att täcka egen personals semester under perioden april/maj-oktober i olika tjänstgöringsgrader (80-100%) samt timtid. Chans till förlängning och/eller tillsvidare anställning hos Swedavia därefter.
Vi kommer ha flera utbildningsstarter löpande under våren från och med vecka 8. Utbildningen räknas som arbetstid, vilket innebär att du får betalt under hela perioden. Du börjar med en veckas teoretisk utbildning på heltid (100 %) under dagtid, följt av tre veckors praktisk utbildning i säkerhetskontrollen. När utbildningen är klar är du redo att kliva in i tjänsten.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Gymnasieutbildning
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Erfarenhet av servicearbete
Fullgod färgsyn
Det är meriterande om du har erfarenhet inom något av följande områden:
Säkerhetsarbete
Vård och omsorg
Arbete på flygplats
Tjänsten passar dig som brinner för människor, säkerhet, samarbete och vill arbeta i en samhällsviktig roll tillsammans med engagerade och stöttande kollegor. Som person är du serviceinriktad, lugn, organiserad och kan hantera periodvis högt tempo. Att ta ansvar kommer naturligt för dig och du är en ärlig och vaksam person som sprider lugn och trygghet runtomkring dig. Då tjänsten innebär tunga lyft och att du står och rör på dig nästan hela tiden, kommer du behöva ha god nog fysik för att klara av det.
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder en varierande arbetsdag där du iklär dig en ansvarsfull roll. Visar du framfötterna finns all möjlighet att utöka dina kompetenser och arbetsområden. Detta innebär ett flexibelt arbetssätt där du ständigt utvecklas och på så sätt bidrar till hela flygplatsen drift och utveckling.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Julia Christensson på julia.christensson@swedavia.se
.
Annonsen kommer vara öppen under en längre period och urval sker löpande, så tveka inte att söka direkt om tjänsten fångat ditt intresse!
Hur är det att arbeta på Swedavia? Vårt fokus är att möjliggöra hållbart resande och uppmuntra nytänkande för att skapa en välkomnande, trygg och inkluderande arbetsgemenskap där du kan växa och göra verklig skillnad - läs mer här! Jobba hos oss | Om Swedavia
För en objektiv och rättvis rekrytering använder vi arbetspsykologiska tester som en del av urvalsprocessen.
Då flygplatser är en säkerhetsklassad verksamhet genomgår samtliga kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen en bakgrundskontroll. För vissa tjänster även en säkerhetsprövning. Swedavia är även en drogfri arbetsplats med nolltolerans mot droger. Drogtester genomförs före anställning och sker slumpmässigt under anställningen.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedavia AB
(org.nr 556797-0818), http://swedavia.se Jobbnummer
9598220