Säkerhetsinriktad plattformsspecialist till Quest Consulting
Quest Consulting Sverige AB / Datajobb / Sundbyberg Visa alla datajobb i Sundbyberg
2026-03-24
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quest Consulting Sverige AB i Sundbyberg
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Järfälla
eller i hela Sverige
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en dig med kompetens inom Linux och säkerhetslösningar till ett utvecklingsprojekt som syftar till att etablera en säker samarbetsplattform för hantering av känslig information.
I uppdraget kommer du att arbeta med installation, konfiguration, testning och dokumentation av tekniska lösningar inom IT-infrastruktur. Arbetet sker utifrån en beslutad arkitektur och omfattar bland annat Linuxmiljöer, identitetshantering, applikationer och säkerhetslösningar.
Du kommer att ingå i ett tekniskt delprojekt där lösningen utvecklas iterativt enligt agila arbetssätt. En viktig del av uppdraget är även att överföra kunskap till organisationens personal, där du fungerar som mentor och bidrar till kompetensuppbyggnad.
Arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Installation och konfiguration av virtuella servrar, applikationer och tjänster
Framtagning och genomförande av testfall
Teknisk dokumentation
Kompetensöverföring och mentorskap
Inför uppdragets avslut ska överlämning ske till utsedd mottagare.
Obligatoriska krav
Uppfyller kompetensnivå 2 (1-3 års erfarenhet inom relevant område)
Minst 1 års dokumenterad erfarenhet av arbete i Linuxmiljö (utveckling eller infrastruktur)
Minst 1 års erfarenhet av cybersäkerhetsarbete (t.ex. implementation, analys eller organisering)
Minst 1 års erfarenhet av containerisering, distribuerade system och/eller private cloud
Erfarenhet från minst ett uppdrag kopplat till IT-system för säkerhetskänslig information
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Meriterande krav
Erfarenhet av arbete med informationssystem på säkerhetsskyddsnivå "Begränsat hemlig" eller motsvarande
Erfarenhet av kompetensöverföring där egen personal kunnat ta över arbetsuppgifter
Övrig viktig information
Omfattning: 100 %
Plats: Stockholm (arbete sker huvudsakligen på plats, distans endast undantagsvis)
Uppdragsperiod: Maj 2026 - december 2026, med möjlighet till förlängning till juni 2027
Resor: Kan förekomma i begränsad omfattning
Säkerhet: Uppdraget omfattas av säkerhetskrav och särskild säkerhetsöverenskommelse
Referensuppdrag: Ska kunna uppvisas enligt krav (relevant uppdrag om minst 400 timmar, genomfört de senaste två åren)
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "quest 7885". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659)
Landsvägen 57 (visa karta
)
172 64 SUNDBYBERG
Quest Consulting Kontakt
Quest Consulting info@quest.se
9817407