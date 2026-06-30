Säkerhetshandläggare vid Ledningsregementet
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Enköping Visa alla administratörsjobb i Enköping
2026-06-30
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Hos oss blir du en viktig pusselbit i Försvarsmaktens vision; för ett starkare försvar – möter varje hot, klarar varje utmaning. Det är vi som tillsammans får det att hända. Allvar och ansvar i ett positivt samarbetsklimat där vi alla är kunniga, öppna och engagerade.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att utvecklas inom underrättelse- och säkerhetstjänst där vi ser att hälsa och personlig utveckling är viktig. Befattningen erbjuder en unik möjlighet att utvecklas inom säkerhetsskydd i en central stabsfunktion med stor påverkan på regementets verksamhet.
Arbetslaget
Vid regementsstaben finns nio avdelningar varav Säkerhetsavdelningen (J2) verkar som stöd till Chef LedR i sakområdena säkerhetsskydd och IT-/informationssäkerhet. J2 är ett arbetslag med såväl officerare som civilanställda i varierande ålder och med skiftande bakgrund.
Vi söker nu en säkerhetshandläggare med huvudsakliga arbetsuppgifter inom exponering av säkerhetskänslig verksamhet (ESV) och säkerhetsprövning placerad vid LedR säkerhetsavdelning (J2) i Enköping.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som säkerhetshandläggare utgör du ett stöd till Säkerhetschefen och regementets enheter i arbetet med att skydda Sveriges säkerhet, bland annat vid upphandling och anställning av personal. De huvudsakliga arbetsuppgifterna utgörs av åtgärder och handläggning inom ramen för säkerhetsskydd vilket innefattar bl.a. analyser, bedömningar, säkerhetsskyddsavtal och säkerhetsprövningsintervjuer.
Du kommer jobba i tätt samarbete med avdelningens övriga säkerhetshandläggare samt verksamhetsansvariga chefer och personal inom säkerhetsskydd vid enheter som behöver stöd i säkerhetsskyddsarbetet, främst personalsäkerhet.
Dina ansvarsområden är främst:
Säkerhetsskyddsavtal och säkerhetsskyddsöverenskommelser
Säkerhetsprövning och registerkontroll
KVALIFIKATIONER (KRAV)
För att lyckas i rollen ser vi att du har
Gymnasieexamen
God administrativ förmåga
Förmåga att skriva tydliga och målgruppsanpassade texter på svenska (akademisk nivå/myndighetsprosa)
God läsförståelse, skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska
Förmåga att ta in stora mängder information och omsätta i praktisk handling
Aktuell arbetslivserfarenhet
God datorvanaPubliceringsdatum2026-06-30Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har en god förmåga att arbeta självständigt och tar ansvar inom tilldelade ansvarsområden. Du har ett högt säkerhetsmedvetande, är noggrann och drivs av att skapa ordning och reda samt att analysera och strukturera information. För att trivas på denna tjänst behöver du ha god social kompetens, hög integritet samt vara prestigelös och lyhörd i mötet med verksamheten du ska stödja.
MERITERANDE
Erfarenhet av att utbildning
Kunskaper och/eller erfarenhet inom samtalsmetodik, intervjuteknik, svåra samtal eller liknande kunskap som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Erfarenhet av att genomföra analyser och bedömningar inom exempelvis säkerhetsprövning, säkerhetsskydd eller anställningsintervjuer
Utbildning och/eller erfarenhet inom ett eller flera av följande områden; Personalsäkerhet, Signalskydd, Offentlig upphandling, Fysisk säkerhet, Informationssäkerhet, IT-säkerhet, Leverantörssäkerhet.
Kunskap om säkerhetsskyddslagen och dess tillämpning.
Kunskaper om Försvarsmaktens skyddsvärden och säkerhetskänslig verksamhet, exempelvis ESV.
Erfarenhet av självständig handläggning inom myndighet
Utbildning säkerhetshandläggare (exempelvis KHS inom Försvarsmakten)
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se)Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare, Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte redan är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Enköping
Anställningskategori: Civil befattning
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen:
Kontakta Linda Säveros, 010-825 70 00 (växeln).
Fackliga företrädare
OFR/O, OF- Enköping – Mikael Eriksson
SACO – Carl-Johan Pettersson
SEKO – Ulrica Lundh
OFR/S – Josefine Andersen
Samtliga fackliga representanter nås via Försvarsmaktens växel: 010-825 70 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-10. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Jobba civilt i Försvarsmakten - Försvarsmakten (forsvarsmakten.se)
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
749 81 ENKÖPING Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9985729