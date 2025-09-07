Säkerhetshandläggare till verksamhetsområde Gävle
Kriminalvården, VO Gävle / Administratörsjobb / Gävle Visa alla administratörsjobb i Gävle
2025-09-07
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, VO Gävle i Gävle
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Gävle omfattar den slutna anstalten Gävle, den öppna anstalten Gruvberget och häktet Bomhus. Vår verksamhet pågår dygnet runt och den största yrkesgruppen är kriminalvårdare och till stöd finns drygt ett tiotal andra befattningar för att säkerställa vårat uppdrag. På anstalterna Gävle och Gruvberget är de intagna sysselsatta med utbildning, annan strukturerad verksamhet, behandlingsprogram, självförvaltning eller i arbetsdriften som i huvudsak består av snickeriproduktion. Till anstalten och häktet i Bomhus kan du enkelt ta dig med kollektivtrafik, till anstalten Gruvberget krävs tillgång till bil. Personalparkering finns. Publiceringsdatum2025-09-07Arbetsuppgifter
Som säkerhetshandläggare kommer du att vara underställd kriminalvårdsinspektör säkerhet och ingå i den lokala säkerhetsorganisationen. Du kommer att arbeta både administrativt och operativt med säkerhetsrelaterade frågor. I rollen som säkerhetshandläggare kommer du att ha en rådgivande funktion inom säkerhet gentemot chef och arbetsgrupperna samt delta i säkerhetsforum både internt och externt.
Som säkerhetshandläggare arbetar du till stor del med att utveckla säkerhetsrutiner samt följa upp och analysera det vardagliga säkerhetsarbetet samt incidenter. Därutöver ska säkerhetshandläggaren koordinera och praktiskt vidareutveckla, förbättra och effektivisera säkerhetsarbetet enligt gällande regelverk. Du är också verksamhetsområdets ISAP-samordnare.Kvalifikationer
Vi söker dig är utåtriktad och underhåller relationer samt skapar nya kontakter. Det är också viktigt att du är pedagogisk och har en god förståelse för människors olika förutsättningar att ta emot ditt budskap, du ska vidare kunna anpassa ditt sätt att framföra ditt budskap utifrån mottagaren. Vi ser även att du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat genom att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du gör korrekta avvägningar och har förmåga att väga samman komplex information med olika typer av hänsynstaganden.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• Genomgått Kriminalvårdens grundutbildning och har flerårig erfarenhet från arbete inom Kriminalvården
• Erfarenhet av kvalificerat säkerhetsarbete
• Goda kunskaper i svenska språket såväl i tal som skrift
• God IT-vana
• B körkort
Meriterande
• Praktisk erfarenhet inom området SBA
• God kännedom av samtliga beståndsdelar inom dynamisk säkerhet
• Erfarenhet av incidenthantering och dess organisation
• Goda kunskaper gällande relevanta lagar och föreskrifter
• Erfarenhet av funktionsuppdrag inom säkerhetsområdet
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276215". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kriminalvården, VO Gävle Kontakt
Rekryteringsspecialist
Amanda Sahlman amanda.sahlman@kriminalvarden.se Jobbnummer
9495937