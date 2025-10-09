Säkerhetshandläggare till Umeå
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Arbetar du med säkerhetsskydd och har erfarenhet av teknisk bevakning? Har du kunskap och erfarenhet av tekniska säkerhetssystem och vill bidra i ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete i en kreativ och forskningsintensiv verksamhet? Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!Publiceringsdatum2025-10-09Om tjänsten
I samverkan med kollegor på säkerhetsskyddsenheten stöttar du myndigheten i säkerhetsskyddsarbetet. Arbetet omfattar arbetsuppgifter inom hela säkerhetsskyddsområdet.
Exempel på arbetsuppgifter är att:
Administrera behörigheter och tillträde i passersystem
Planera och genomföra utbildningar inom säkerhetsskydd
Administrera besöksansökningar till Sverige och utlandet (Request for Visit, RFV och Personnel Security Clearance, PSC)
Hantera inkomna lokala säkerhetsrapporter/säkerhetsincidenter
I övrigt stödja verksamheten i säkerhetsskyddsfrågor
Genomföra säkerhetsprövningsintervjuer
Om enheten
Du kommer att ingå i kansliet för internationell samordning som ingår i Generaldirektörens ledningsstöd .
Har du den kompetensprofil vi behöver ?
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av operativt och administrativt säkerhetsskyddsarbete
Erfarenhet av att ge aktivt stöd och råd i säkerhetsskyddsfrågor
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, på svenska såväl som engelska.
B-körkort
Som person har du en hög grad av personlig mognad och ett högt säkerhetsmedvetande. Du arbetar strukturerat och tar själv ansvar för att driva dina uppgifter framåt. För att lyckas i rollen krävs att du har en god kommunikativ förmåga, kan utbilda och skapa förståelse för säkerhetsskydd och informationssäkerhet. Du trivs med att jobba tillsammans med andra och är serviceinriktad. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Det är meriterande med:
Relevant säkerhetsskyddsutbildning, exempelvis inom Försvarsmakten, Företagsuniversitet eller via SSF
Arbetat inom statlig sektor med liknande verksamhet
Erfarenhet av några av enhetens verksamhetsområden så som fysiskt skydd, teknisk bevakning, personalsäkerhet, signalskydd, informationssäkerhet eller säkerhetsskyddad upphandling
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV via ansökningsknappen senast den 2 november!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Johan Bäckström. Fackliga företrädare är Jon Grumer (Saco-S) och Magnus Lindström (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
